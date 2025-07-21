李美珠节目上笑谈前男友宋范根：我们什么时候分手的？能帮我看一下报道吗！

歌手兼喜剧演员的Lovelyz李美珠与塔罗牌老师见面，提及与足球选手宋范根的分手报导，引发现场人员大爆笑。

上周末，YouTube频道《就只是李美珠》上传了一部影片，标题为「30岁女性看结婚运时会发生的事（feat. 美珠）」。

影片中，李美珠找来了命理专家，进行八字合婚等谘询。专家表示：「你如果结婚就不会离婚，会跟有趣的男人很合得来。」李美珠听后深有同感地说：「没错，我喜欢有趣的人。」



接著专家又说：「有点像『选手』一样的人也不错。」李美珠听后一脸错愕地反问：「选手？」引发一阵笑声。专家解释道：「我是指有趣的人。」

专家接著说：「到目前为止，你的桃花运都不是特别好。去年没交往吗？」让李美珠一时语塞。李美珠小声地回答：「去年有交往，现在没了。」专家则说：「分手的时间总是在冬天，大约是2月、3月那段时间。那个时期要注意。」李美珠笑著回应：「是什么时候分手的来著？可以帮我查一下报导吗？」也让制作团队忍不住笑了出来。



此前，李美珠曾於2024年4月认爱宋范根，开始公开交往，但在9个月后（2025年1月）传出分手消息。



▼【影片】关键访谈定位在 06:23。



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