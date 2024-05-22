安普賢是跟隨金宇彬當模特兒又當演員！金宇彬曾給他職涯建議、為他入伍送行

主演《今生也請多指教》《財閥X刑警》的安普賢，你們知道他最早應該是要當一名拳擊手的嗎？不過由於傷勢關係轉往模特兒又當上演員，而能走到演員這一步，他相當感謝好友金宇彬。

安普賢上週做客綜藝節目《只要有空，》，餐桌上柳演錫問起安普賢是如何從釜山到首爾發展的，安普賢娓娓道來，表示自己原本是拳擊手，（高中畢業後）猶豫要以特長生升學還是進入企業隊，但父母都不希望他繼續打拳擊（按：旗安84頻道上透露是因為肩膀脫臼太嚴重），他還一度考慮要不要當職業軍人。因為個子高，他選擇在大邱讀了模特兒學系，畢業後也退伍了，就跟隨是學弟也是好友的金宇彬來到首爾發展，跟著當了模特兒也朝演員夢想邁進。



其實安普賢早在2018年，尚未走紅時便在《Radio Star》說過這段故事，甚至說金宇彬是自己演員生涯最重要的人。他們是大慶大學模特兒學系差一屆的學長學弟，但在入學前的模特兒體驗營便結識了，體驗營那時安普賢只有運動服，是金宇彬借他衣服讓他上台走秀。安普賢入伍時，金宇彬是唯一替他送行的人。



錄影當下金宇彬正值抗癌時期，主持人小心翼翼詢問金宇彬的狀況，安普賢望著天花板思索了下，表示自己前陣子和他久違通電話，因為好幾個月沒聽到對方聲音忍不住落淚了，錄影前一天傳訊息告訴他自己要上《Radio Star》後收到真心的祝福。車太鉉透露金宇彬開始留起頭髮了，長了很多，安普賢接著說自己擔心許多人關心金宇彬，所以沒有主動打給他，是他主動打給自己，聲音聽起來很好，狀況聽說也好很多。



隔年2019年安普賢接受平面媒體採訪，將金宇彬給予的幫助說得更細節，說自己成為模特兒的同時也想當上演員，當時因為有兩位大前輩車勝元和姜棟元都是從模特兒轉往演員的極佳模範，許多模特兒也都有演員夢。能順利從模特兒轉職演員，金宇彬給了自己許多建言才讓他走到這裡，「雖然我比他大一歲，但這方面他是我的前輩」。他也說了《只要有空，》透露的，他為了夢想打了好幾份工，代理駕駛、搬家工人、快遞……等等都有。



▼相關安普賢聊生涯提及金宇彬影片



▼安普賢IG第一張照片是和金宇彬的合影



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞