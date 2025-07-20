下週主角是混聲團！《全知干預視角》公開ALLDAY PROJECT & 高耀太預告，真實互動爆笑不斷

《全知干預視角》新一期嘉賓是初代混聲團體高耀太和今年6月剛出道的混聲團體ALLDAY PROJECT，兩組隊友互動時都散發著類似親兄弟姐妹的氛圍，自在又好笑~

ALLDAY PROJECT成員目前男女分開住在兩棟宿舍裡，將通過節目大方展示未經修飾的日常模樣。 其中，成員Annie作為新世界集團總會長李明熙的孫女、現任會長鄭有慶的長女，一早就以財閥千金身份備受矚目，出道後展現出實力唱功、開朗大方的個性，憑藉反轉魅力獲得大眾認可。 《全知干預視角》節目中，Annie也展現出私底下的率真一面，不僅以素顏亮相，還大方分享保養與化妝技巧、獨特的香水灑噴小撇步，展現滿滿的親和力與魅力。



另一位成員Tarzzan則因為褲子穿得太低、風格過於奔放而讓工作人員驚訝不已。Tarzzan不管在宿舍還是造型室都十分調皮多動，還突發奇想在褲腰裝了一把鎖，屢屢引發現場爆笑。



高耀太作為出道28年的混聲組合，長壽秘訣就是明確的「階級秩序」：申智一上車，金鍾旼和白佳自動讓位到後方XD三人裡只有甚至對行程瞭若指掌，工作人員形容他們就像「嚴格的媽媽帶著兩個兒子」。



兩個團還有哥意外的共同點，就是各有一兩位男成員不會自己戴隱形眼鏡，需要隊友幫忙。節目組形容金鍾旼「正是需要媽媽幫忙的45歲」XD



整個預告片散發出歡樂輕鬆的氣氛，尤其ALLDAY PROJECT一出道就拋棄近幾年流行的神秘主義、大方展現真實個性，令觀眾愈加對下週《全知干預視角》感到期待。



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