出道7年愛豆仍超拼！TXT秀彬《Radio Star》表演全新個人技「3秒吃西瓜」，鼓鼓包子臉萌到犯規！

16日播出的MBC《Radio Star》請來張根碩、李洪基、TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬、金信英擔任嘉賓，這是秀彬第一次出演無線台談話節目，精彩表現完全是有備而來！XD

秀彬笑稱自己的團隊TXT不太有趣，所以很少上綜藝，自己是勉強負責綜藝的成員。 這次出演前也曾向身邊人求助，其中SEVENTEEN勝寬和BTS防彈少年團RM都熱心給秀彬建議：「不需要個人技，直接去就對了」「盡情放飛自己吧！」

秀彬自認對於聲帶模仿等個人技沒有自信，於是決定乾脆做些完全沒道理的東西，例如用食物描述MC和嘉賓的長相，對張度練、金九拉、金國鎮、金信英給出了「小黃瓜辛奇」、「冷掉的辛奇餃子」、「失去水分的茄子」、「高速服務區出售的沾滿糖的小馬鈴薯」等奇妙比喻，張根錫和李洪基則是略顯油膩的「乳酪通心粉」和「 明太魚乾條」，獲得一致認同和爆笑。



最獨特的是，秀彬還表演了全新領域的個人技：3秒內吃完西瓜！這段一定要看影片，秀彬進食速度快到鏡頭無法捕捉：



上節目之前，秀彬很認真地進行了練習，為此在2天裡吃掉了一整個西瓜，還給成員看過，然而成員都勸他不要做：「已經出道7年了，一定要做到這程度嗎？ 」不過這一個人技獲得MC門一致好評，紛紛認為秀彬是劉在錫喜歡的類型，也許很快就要被他挖過去做節目了XD



秀彬還透露自己在公司是有話直說的類型、相當於「HYBE的李洪基」，這次上節目也被同事們叮囑不要亂講話。 不過秀彬坦言並無壓力：「最近是續約期間，我們才是甲方。」令MC感慨不愧是隊長XD



這期《Radio Star》播出後，網友紛紛對秀彬的另類個人技給出好評，也因為他無修飾的搞笑風格好感大增：「出道7年仍有新人一般的熱情，好帥氣」「為此特地練習也好可愛」「西瓜像漫畫裡一樣消失了kkk」「用西瓜刷牙嗎」「簡直是用西瓜在臉上摩擦，居然還這麼清新帥氣，太驚人了」「又帥又有人氣，居然還這麼努力」「太好笑了，超有好感」。



▽此外，秀彬所屬男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今年5月剛剛結束第三次世界巡迴演唱會 -EP.2，將在7月21日攜正規四輯《The Star Chapter： TOGETHER》回歸，令人期待~



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