金南佶回憶起傳說中「5小時的粉絲見面會」！他還遺憾表示：結束後大家真的頭也不回的就走 XD

5小時真的好划算啊 XD 下次舉行兩天一夜好了？

金南佶和金英光最近作為嘉賓出演張度練主持的網路節目《Salon Drip2》，張度練確認事實說：「搜索訊息時，看到金南佶舉行5個小時的粉絲見面會。」因「310分鐘粉絲見面會」成爲話題的金南佶說：「朱智勛說『如果把那麼多人叫來聊天的話，那起碼也讓他們吃個飯再聊吧』，所以聽了他的話後我就想，下次乾脆訂便當，再準備一個中場休息，時間在弄得更長一點。」



張度練也問他粉絲們都知道（粉絲見面會）要開五個小時才去的嗎？還是聊著聊著就越來越長了？金南佶表示：「他們來的時候大概會知道比較久，有些在演出場外等待年幼粉絲的父母們，他們就說『你是不是綁架了我女兒吧？』。」引發爆笑 XD 他接著說：「一般演出結束後，我會進去準備安可會再出來，但大家真的頭也不回的就走了，我會從監聽耳機聽到『粉絲們都走了』的話。」流露出遺憾之情。



節目一播出，立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「5個小時是怎麼回事」、「我沒聽什麼消息就去了，但是過了2個小時就想去上廁所了，想著該結束了吧。該結束了吧.. 該結束了吧..這樣忍著，差點瘋掉」、「真的要兩天一夜了嘿嘿嘿」、「粉絲福利真好」、「一個人聊5個小時，還唱20多首歌？」、「我查了一下，今年粉絲見面會的門票全部是88000韓元，5個小時的話1個小時是17600韓元，好像很優惠啊」、「突然想去金南佶的粉絲見面會了」、「如果有人喊安可的話，周圍的人是不是在瞪眼」、「哇 好羨慕」等等。

另外，金南佶與金英光主演的《槍口彼端》將在25日在 Netflix 上線，該劇講述在「禁槍之國」的韓國，來源不明的非法槍支流入和槍擊事件不斷發生的背景下，兩個男人因為各自的目的而持槍的故事。



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