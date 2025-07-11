成功洗去「19禁歷史」？ 女團QWER繼銀行代言後，再接棒NewJeans擔任現代免稅店宣傳人

韓國現代免稅店近日宣佈女子樂團QWER成為其最新的宣傳代言人，以樂團風格的自由奔放形象，助力現代免稅店的夏季促銷活動。因為部份成員曾擔任BJ並進行大尺度直播，網友對本次合作的反響不一。

現代免稅店陸續發布以「QWER 教你如何聰明旅行？」為主題的貼文，並介紹與QWER合作推出的「旅行者特別法」活動，四位成員Chodan、Magenta、Hina、Siyeon展現出充滿活力的代言風格。





據分析，現代免稅店試圖透過深受MZ世代喜愛的偶像團體，來吸引對新體驗與消費趨勢敏感的年輕族群，從而集中拓展「免稅店購物新手」、潛在的新客戶。

現代免稅店曾在2023年8月簽約人氣女團NewJeans為專屬代言人，全面參與電視廣告、數位標牌（Digital Signage）、戶外廣告、線上行銷及各種活動，但在去年12月合約期滿後轉而採用不再簽專屬代言人，而是根據不同促銷活動特性短期邀請藝人參與的策略。



事實上，由於長期面對業績低迷的困境，目前除了新羅免稅店之外，其他大多數免稅業者已不再採用專屬代言人制度，並持續進行成本控制與體質改善。

現代免稅店今年4月曾邀請搞笑女藝人李秀智合作，此次與 QWER 的合作也僅限於本次活動，計劃至9月11日為止共推出 5 支合作數位影片。



QWER近期十分活躍，6月初剛剛與友利銀行展開合作，擔任青少年金融商品的代言人，其照片也被印在卡面上。 然而，QWER自從出道就伴隨爭議，因為部份成員曾在擔任BJ（直播主）時期穿著大尺度服裝、跳性感惹火的舞蹈，被質疑是「擦邊女主播」。 2023年出道以來，雖曾獲得三大台打歌節目冠軍，但直到今年6月才第一次真正登上打歌節目。

而該金融產品的目標客戶是7歲至18歲青少年，引起不少學生家長和老師擔憂學生上網搜索到過去的大尺度影片和圖片，甚至對青少年尚未成型的價值觀造成不良影響，進一步加強「讀書無用、脫衣賺快錢」的風氣。 此番與現代免稅店合作，免不了再度引起網友批評對於提升免稅店品牌形象缺乏幫助。



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