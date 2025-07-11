洗去「19禁历史」？ 女团QWER继银行代言后，再接棒NewJeans担任现代免税店宣传人

韩国现代免税店近日宣布女子乐团QWER成为其最新的宣传代言人，以乐团风格的自由奔放形象，助力现代免税店的夏季促销活动。因为部份成员曾担任BJ并进行大尺度直播，网友对本次合作的反响不一。

现代免税店陆续发布以「QWER 教你如何聪明旅行？」为主题的贴文，并介绍与QWER合作推出的「旅行者特别法」活动，四位成员Chodan、Magenta、Hina、Siyeon展现出充满活力的代言风格。





据分析，现代免税店试图透过深受MZ世代喜爱的偶像团体，来吸引对新体验与消费趋势敏感的年轻族群，从而集中拓展「免税店购物新手」、潜在的新客户。

现代免税店曾在2023年8月签约人气女团NewJeans为专属代言人，全面参与电视广告、数位标牌（Digital Signage）、户外广告、线上行销及各种活动，但在去年12月合约期满后转而采用不再签专属代言人，而是根据不同促销活动特性短期邀请艺人参与的策略。



事实上，由於长期面对业绩低迷的困境，目前除了新罗免税店之外，其他大多数免税业者已不再采用专属代言人制度，并持续进行成本控制与体质改善。

现代免税店今年4月曾邀请搞笑女艺人李秀智合作，此次与 QWER 的合作也仅限於本次活动，计划至9月11日为止共推出 5 支合作数位影片。



QWER近期十分活跃，6月初刚刚与友利银行展开合作，担任青少年金融商品的代言人，其照片也被印在卡面上。 然而，QWER自从出道就伴随争议，因为部份成员曾在担任BJ（直播主）时期穿著大尺度服装、跳性感惹火的舞蹈，被质疑是「擦边女主播」。 2023年出道以来，虽曾获得三大台打歌节目冠军，但直到今年6月才第一次真正登上打歌节目。

而该金融产品的目标客户是7岁至18岁青少年，引起不少学生家长和老师担忧学生上网搜索到过去的大尺度影片和图片，甚至对青少年尚未成型的价值观造成不良影响，进一步加强「读书无用、脱衣赚快钱」的风气。 此番与现代免税店合作，免不了再度引起网友批评对於提升免税店品牌形象缺乏帮助。



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