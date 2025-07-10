「男人多得是！」Nana灑脫戀愛觀：不回應就換人！坦承一開始對Orange Caramel名字很反感

女演員兼歌手Nana，近日在YouTube綜藝節目《Salon Drip2》中大方分享自己的戀愛觀，獲得觀眾共鳴的同時，過去與模特兒蔡鍾碩的戀情傳聞也再度成為話題。

在節目中，Nana坦言：「如果有喜歡的人，我會明確表達出來。 如果對方沒有反應，就會覺得『何必呢？ 世界上男人多的是』。 只是一方主動會感到疲憊，對方若沒興趣，我就會毫不留戀地轉身離開。」展現她乾脆果斷的戀愛態度。

談到曖昧（所謂的「推拉期/欲擒故縱期」）時，Nana表示：「我幾乎沒有那種模糊不清的感情，如果喜歡就會讓對方很明顯地感受到。」然而她也吐露，由於自己五官深邃、帶有冷豔氣質，常被誤以為在瞪人，甚至有人誤會她對自己有意思。Nana還分享一段趣事：「曾經在酒吧被五個人要電話，還有人以為我是日本人，用翻譯軟體跟我講話。」讓現場笑成一片。

在Nana率真分享戀愛觀之際，去年12月她與模特兒蔡鍾碩的也被再度提起。 當時兩人被拍到一同前往峇里島度假，更在SNS上分享帶有情侶氛圍的照片，引發「戀愛SNS」的猜測。 此外，兩人還一同出演白智英的新曲《是啊 沒錯》MV，上演熱烈親密戲份，讓外界更加相信兩人的關係不尋常。Nana甚至在社群上留下「一百萬次親親」等留言，讓粉絲們議論紛紛。 儘管如此，隨著討論越演越烈，兩人後來都低調刪除部份SNS貼文。



對此，Nana所屬經紀公司Sublime低調回應：「藝人的私生活很難確認。」蔡鍾碩所屬的Esteem也做出同樣的回應，既不承認也未否認。 這讓不少網友認為「其實就是默認吧？」、「很酷很搭調的一對」，依舊對兩人的關係抱持高度興趣。



此外，在同期節目中，主持人張度練問Nana：「剛出道時會不會不得不聽從公司的安排？」Nana大方回應：「所以才會去做Orange Caramel（橙子焦糖）啊！」她透露自己剛開始對這個子團體完全沒有好感：「那完全不是我的風格，名字我也不喜歡，完全不懂橘子跟焦糖是什麼組合。」不過隨著團體受到喜愛，Nana心態也發生改變：「看到大家模仿我們、樂在其中，自己也慢慢開始享受。」



她笑說最開心的時期是《Catallena》活動時期，「那時候練舞特別興奮，製作組看了我們排練的樣子，直接說在音樂節目就那樣表演吧！」展現活潑可愛的一面。

另外，Nana也透露正在準備個人專輯，讓粉絲們相當期待。 她說：「其實一直把發行個人專輯當作目標，但因為各種原因不斷延後。 現在來到新的公司，反而是公司主動提議。」Nana表示自己參與了歌曲創作、MV分鏡及概念設計，「應該會呈現出屬於我風格的歌曲，想挑戰之前沒做過的概念，粉絲應該也等很久了，所以想透過這節目先跟大家分享。」

Nana用她率性真誠的分享，再次展現既有魅力，也讓人更加期待她未來在音樂與戲劇上的發展。

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