「Waterbomb」結束後1500個水槍被丟棄引爭議！環保團體：融化後打造下次慶典拍照區

從首爾開始成爲全球盛夏慶典的「Waterbomb」在活動結束後因大量的「水槍垃圾」而引發爭議。

此前，有人指出「Waterbomb」等慶典助長水資源浪費，但今年也是出於同樣的原因，被丟棄的塑膠水槍遭到網友的指責。但據悉...這些水槍是「Waterbomb」活動方爲了再利用和再使用而捐贈給環保團體 True 的。



對此，True 相關人士表示：「慶典上使用的水槍已經從企劃階段開始就決定捐贈給 True，我們將慶典參加者留下的水槍收集好，這些水槍將被融化，用於今後打造 Waterbomb 慶典拍照區。」

他接著說：「雖然認爲沒有塑料的慶典是不可能的，但如果制定初能夠正確回收再利用的慶典，將會成為更有意義的慶典，此次的慶典也是為了實踐這過程而努力。在很多展覽、演出、慶典中，環境一直都被忽視，希望從現在開始也能策劃出不使用一次性用品的活動。」



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「真的不要再舉辦 Waterbomb 了，看不到全世界因異常氣溫而動盪嗎」、「不是，直接回收後在下一個活動中回收利用，讓參加者不要另外帶水槍來不就行了嗎」、「真是的花樣百出」、「感覺融化後會破壞環境」、「捐贈只是營造氛圍而已，那都是垃圾」、「用一次水槍就扔掉嗎？好可惜啊」、「不知道爲什麼要做 Waterbomb ... 還是去溪谷吧」、「雖然希望乾脆不要舉辦這樣的慶典」等等。



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