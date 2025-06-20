李孝利「不想做試管嬰兒」竟被狙「傲慢無禮、貶低試管媽媽」！網鳴不平力挺孝利「只是個人選擇」

李孝利3年前的發言突然被韓網翻出，只因一句「不想借助醫學的力量」懷孕，竟被部份網友指責是在暗指試管嬰兒不該出生、貶低試管媽媽們付出的努力與辛苦，引起大量討論。

李孝利2022年做客MBC every1綜藝節目《炒年糕店那哥哥》，聊到對於生小孩的計劃，表示如果自然懷孕會非常感激和珍惜，但「不想做到試管那一步，不想借助醫學的力量」。 李孝利透露稱周圍有人58歲才生第一個小孩，所以她也仍然保持勇氣。



對於想生小孩的原因，李孝利解釋因為一直以來都是明星、生活重心就是自己，渴望體驗因為愛另一個人而讓自己消失不見的感受。 李孝利談到自己印象深刻的一本書，內容是關於在印度因無法生育而備受煎熬的女性的故事，作者表示雖然沒有自己的小孩，但決定要成為所有人的母親，用愛子般的心去對待所有相遇的生命。

李孝利認真地說道：「書中提到，奉獻不一定只能透過孩子來實現。 讀完之後我也開始反思，為什麼我會覺得只有透過小孩才能體會真正的愛呢？ 即使小孩沒有來到我身邊，我也想抱持那樣的想法活下去。」



李孝利的本意應該是有小孩很好、如果沒有也可以接受並將愛分給其他人，但偏偏有網友揪住「不想做試管嬰兒」那一句不放，憤怒留言狙擊：「這些話不可以隨便講，妳知道有多少小孩是借助醫學的力量降生嗎？ 太傲慢了，難道試管嬰兒是不該出生的小孩、硬要用人為手段出生的嗎？」「這樣講真的會讓苦苦等待小孩的試管媽媽們很受打擊，看起來她是曾經努力懷孕但沒成功，所以產生自卑心理嗎？」「這新聞會讓正在辛苦做試管的人們感到難過... 作為藝人和公眾人物，應謹慎發言」「年輕時該玩的都玩了，現在卻說不要做試管？ 國家因為出生率低如此艱難，經濟富裕的人卻這樣... 怎麼有如此散發壞影響的藝人，應該禁止她上電視」「上電視前把刺青遮一遮吧，看得很不舒服」「如果連試管都不願做，說明還不夠渴望」。

與此同時，也有很多人站在李孝利這一邊，認為因此破防實在沒有必要：「她只是說對小孩的渴望到這個程度，敏感的不孕夫妻們卻自己破防了」「明知對女性身體不好還勸人做試管的人更噁心」「像那樣玻璃心、隨便對無辜的人亂留惡評，孩子可能更不會來找你喔」「究竟為什麼破防？ 這是每個人的個人選擇」「李孝利加油」。



此外，李孝利2013年與創作歌手李尚順結婚，一直居住在濟州島，最近搬回首爾平倉洞生活，並以全額現金購入了平倉洞一棟市值約60億韓元的獨棟住宅。 這對夫妻持續展現善良的影響力，不僅穩定地支援流浪動物救援，還慷慨捐贈2億韓元給準備自立的青年群體。



▽時隔3年引起討論的節目片段：



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