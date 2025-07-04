高耀太申智未婚夫文元回應部份質疑，新發言再惹反感！女方護航態度令網友放棄勸阻：「是她的八字」

國民級混聲組合高耀太主唱申智近日正式公開未婚夫文元，立即在網上引起嘩然，多名網友爆料文元「黑歷史」、批評他態度有問題。 對此文元親自做出回復、所屬社也宣佈出面調查，但風波看似並未平復。

文元昨日在IG PO出長文，對於多項質疑做出解釋，並承認其中一部份質疑。 文元首先向高耀太及申智粉絲致歉：「我作為今後要與申智一同走下去的伴侶，即便僅僅因為言行上的不足而讓粉絲們產生擔憂與誤會，也感到非常抱歉與羞愧。」

對於影片中展現出輕浮的態度，文元表示道歉和反省：「因為是最親近的人，所以未能體諒申智粉絲們的心情，也對金鍾旼和白佳前輩失禮了。」



文元承認曾在沒有不動產仲介證照的情況下，與房仲事務所一起從事房地產業務：「那是無名時期為了生計而在熟人的建議下開始的，但我沒有意識到在沒有證照的情況下進行仲介業務是錯誤的，這完全是我的疏忽。」

對於讀書和兵役期間欺凌朋友和晚輩的說法，文元表示否認：「如有必要，我願意拿出能夠證明這一點的客觀證據。」文元承認與前妻奉子成婚，但否認劈腿。 對於改名一事，文元表示本名一直是「朴尚文」，只有把藝名從「基連（기련）」改為「文元」而已。

與此同時，申智所屬社也宣佈對軍隊暴力、前妻劈腿等質疑展開調查，目前正在向本人確認具體事實與真偽。



《體育朝鮮》獨家採訪了文元的軍中晚輩A某，否認軍隊暴力說法。 A某稱2009年與文元一同在警備中隊服役，同宿舍只有70到100人，互相熟識：「我不記得文元打過人，從說話方式就能感覺出來，他不是那種人。」A某強調自己跟文元的軍階差很多，如果被欺負一定會說出來，但文元「不是壞人」。

A某稱當時是上司與副手兩人一組一起執勤，文元會和他聊些私事、讓他感覺很自在，爬山或站崗時也會讓彼此輪流休息、擦汗。 A某對文元印象最深的是「每天都會運動和唱歌」。

韓媒OSEN也針對離婚一事進行採訪，結果是兩人透過協議離婚、並未特別記載離婚事由，也沒有相關記錄，認為建議申智查看離婚記錄的留言只是惡意造謠。

網友認為比起網友留言更應相信正規媒體的說法，同時謹慎指出文元只承認了「可能有證據」的質疑，對於難以求證的質疑則全盤否認：「不動產那個是犯罪吧？」「他百分百會上《同床異夢》之類的實境秀」。



此外，文元與申智2日共同出演MBC電台節目《金信英的正午希望曲》，言行態度再次引起反感。 申智說，如果隊友講話亂掉她也會亂，所以要一邊整理隊友的話一邊講自己要說的話，金信英表示贊同。 這時文元接話道：「因為兩位前輩（指金鐘旼和白佳）講話真的不太行，所以都是申智在幫忙整理。」金信英立刻幫忙打圓場說：「兩位前輩的談話實力非常出色。」

文元再次提到「不知道申智有名」，還說申智工作太忙沒時間整理家裡、掉頭髮很兇。 （網友：不想知道這些TMI）申智努力幫他解釋：「『不知道申智有名』這句話，其實意思是『沒想到和我交往會被報導，還造成這麼大影響力』，但因為文元不太會說話，就很直白地表達出來了。」申智還說，文元有點像金鍾旼那種傻氣的形象：「金鍾旼還跟我說，『妳為什麼身邊總是帶著像我們這種人？』」



不僅如此，申智還單獨點讚了支持她結婚的留言，進一步讓勸她冷靜的網友感到寒心：「不會講話和沒禮貌是兩回事」「金鍾旼雖然講話結巴，但對待他人很體貼，這樣比較很失禮」「文元能發行歌曲、 上一堆節目全是託申智的福，感激還來不及，居然不斷貶低她」「算了，看起來他們終究會結婚，但拜託不要一起上節目，讓人看了很不爽」「全國民已經盡全力勸阻過了，就這樣吧」「也許這就是申智的八字，祝幸福」。

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