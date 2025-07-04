高耀太申智未婚夫文元回应部份质疑，新发言再惹反感！女方护航态度令网友放弃劝阻：「是她的八字」

国民级混声组合高耀太主唱申智近日正式公开未婚夫文元，立即在网上引起哗然，多名网友爆料文元「黑历史」、批评他态度有问题。 对此文元亲自做出回复、所属社也宣布出面调查，但风波看似并未平复。

文元昨日在IG PO出长文，对於多项质疑做出解释，并承认其中一部份质疑。 文元首先向高耀太及申智粉丝致歉：「我作为今后要与申智一同走下去的伴侣，即便仅仅因为言行上的不足而让粉丝们产生担忧与误会，也感到非常抱歉与羞愧。」

对於影片中展现出轻浮的态度，文元表示道歉和反省：「因为是最亲近的人，所以未能体谅申智粉丝们的心情，也对金钟旼和白佳前辈失礼了。」



文元承认曾在没有不动产仲介证照的情况下，与房仲事务所一起从事房地产业务：「那是无名时期为了生计而在熟人的建议下开始的，但我没有意识到在没有证照的情况下进行仲介业务是错误的，这完全是我的疏忽。」

对於读书和兵役期间欺凌朋友和晚辈的说法，文元表示否认：「如有必要，我愿意拿出能够证明这一点的客观证据。」文元承认与前妻奉子成婚，但否认劈腿。 对於改名一事，文元表示本名一直是「朴尚文」，只有把艺名从「基连（기련）」改为「文元」而已。

与此同时，申智所属社也宣布对军队暴力、前妻劈腿等质疑展开调查，目前正在向本人确认具体事实与真伪。



《体育朝鲜》独家采访了文元的军中晚辈A某，否认军队暴力说法。 A某称2009年与文元一同在警备中队服役，同宿舍只有70到100人，互相熟识：「我不记得文元打过人，从说话方式就能感觉出来，他不是那种人。」A某强调自己跟文元的军阶差很多，如果被欺负一定会说出来，但文元「不是坏人」。

A某称当时是上司与副手两人一组一起执勤，文元会和他聊些私事、让他感觉很自在，爬山或站岗时也会让彼此轮流休息、擦汗。 A某对文元印象最深的是「每天都会运动和唱歌」。

韩媒OSEN也针对离婚一事进行采访，结果是两人透过协议离婚、并未特别记载离婚事由，也没有相关记录，认为建议申智查看离婚记录的留言只是恶意造谣。

网友认为比起网友留言更应相信正规媒体的说法，同时谨慎指出文元只承认了「可能有证据」的质疑，对於难以求证的质疑则全盘否认：「不动产那个是犯罪吧？」「他百分百会上《同床异梦》之类的实境秀」。



此外，文元与申智2日共同出演MBC电台节目《金信英的正午希望曲》，言行态度再次引起反感。 申智说，如果队友讲话乱掉她也会乱，所以要一边整理队友的话一边讲自己要说的话，金信英表示赞同。 这时文元接话道：「因为两位前辈（指金钟旼和白佳）讲话真的不太行，所以都是申智在帮忙整理。」金信英立刻帮忙打圆场说：「两位前辈的谈话实力非常出色。」

文元再次提到「不知道申智有名」，还说申智工作太忙没时间整理家里、掉头发很凶。 （网友：不想知道这些TMI）申智努力帮他解释：「『不知道申智有名』这句话，其实意思是『没想到和我交往会被报导，还造成这么大影响力』，但因为文元不太会说话，就很直白地表达出来了。」申智还说，文元有点像金钟旼那种傻气的形象：「金钟旼还跟我说，『你为什么身边总是带著像我们这种人？』」



不仅如此，申智还单独点赞了支持她结婚的留言，进一步让劝她冷静的网友感到寒心：「不会讲话和没礼貌是两回事」「金钟旼虽然讲话结巴，但对待他人很体贴，这样比较很失礼」「文元能发行歌曲、 上一堆节目全是托申智的福，感激还来不及，居然不断贬低她」「算了，看起来他们终究会结婚，但拜托不要一起上节目，让人看了很不爽」「全国民已经尽全力劝阻过了，就这样吧」「也许这就是申智的八字，祝幸福」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻