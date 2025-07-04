與舞者WOOTAE傳出戀愛傳聞的惠利，首次吐露心境！對「厚臉皮」的惡評回覆：很抱歉，我會更加注意

歌手兼演員惠利在傳出與舞者 WOOTAE（蔡宇台）的戀愛傳聞後，首次向粉絲們表達自己的心情。

惠利今日（4）通過粉絲交流平台 bubble 表示：「太想你們了，睡不著覺，鬧鐘響得太早了嗎？對不起。」她接著說：「正在認真閱讀（粉絲們）給我發來的每一封信，我其實只有一個願望，不要生病，要健康幸福地生活。事實上，我在很長一段時間裡都受到很多攻擊，所以沒關係。但是（粉絲們）心痛對我來說是一件非常傷心的事情。」

對此，有人表示：「第一次見到臉皮這麼厚，完全不考慮粉絲的藝人，早上7點竟然發 bubble。」惠利也回覆：「真的很抱歉！下次我會更加注意的！即便如此，也希望你們度過美好的一天。」以此來安慰粉絲們的心。



近日惠利與舞者 WOOTAE 傳出戀愛緋聞，但是隨著與前男友柳俊烈交往時期重疊的主張被提出，惠利是否也換乘戀愛的疑惑也擴散開來。據悉，兩人在惠利主演的電影《Victory》（港譯《十卜你應援團》，台譯《FIGHTING！女孩們》）中結緣，交往了1年。而惠利的經紀公司 Sublime 就戀愛傳聞回應：「因爲是藝人私生活領域，所以無法確認。」



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另外，惠利上月爲紀念出道15週年舉行首場粉絲見面會〈Welcome to HYERI’s STUDIO〉，此次見面會從首爾開跑，在亞洲地區的10個城市舉行。



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