这不是浪漫是犯罪！《我爱的国小生》遭抵制后确定停拍、下架

以女教师与学生间恋爱情感为题材的韩国网路漫画《我爱的国小生》，在教师团体强烈抗议下，已於多个平台下架，原本计画的电视剧化也宣布全面叫停。

据韩媒《Star News》独家报导，制作公司Meta New Line最终决定取消该剧制作，表示：「我们真挚接受近期社会的担忧声音，决定中止以《我爱的国小生》为原作的电视剧企划与制作。也向因此承受压力的原作者致歉，未来将以更谦虚、负责任的态度，制作健康、有意义的内容。」

该漫画自2015年至2020年连载，讲述一名刚分手的国小女老师，惊觉在游戏中谈恋爱的对象竟是自己学生后，所引发的故事。连载期间就多次因涉及恋童、诱拐（grooming）犯罪美化而饱受争议。近日因原作平台C&C Revolution与Meta New Line宣布将拍摄电视剧，引爆教师团体抗议，指作品多处描写女教师对学生产生异性心动情节，严重不当。



韩国教师团体总联合会（韩国教总）1日发声明，严正要求停止制作与播映，指出：「教师职位应具备更高道德性与专业性，与学生发展私情的剧情绝非浪漫，而是明显美化诱拐犯罪。」并强调：「以创作或艺术为名，将儿童性化毫无正当性，这会严重损害教育者名誉，动摇家长、学生对学校的信任。」

全国教师工会（全教组）也在2日发声明表示「小学教师对此震惊与愤怒」。他们警告，若改编为影视作品，透过视觉、音乐、演员表情更易引发情感共鸣，难以事后挽回，恐使成人教师与学生的「心动」、「安慰」被误读为浪漫情感，严重违背教育伦理。



在舆论扩大下，Naver Webtoon、Kakao Page等主要平台已停止该作品服务。Naver Webtoon表示：「因应多数使用者意见，已中止贩售。」Kakao Page亦回应已与发行方协议停止。

最终，Meta New Line宣布放弃制作计画，这场因题材争议引发的风波暂时告一段落。

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