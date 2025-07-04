Girl's Day珉雅♥溫朱莞，驚喜宣布結婚「將在11月舉行婚禮」兩人因這部戲而結緣～

演員溫朱莞與人氣女團 Girl's Day 出身的歌手兼演員方珉雅即將結婚，網友們感到相當驚訝，並紛紛獻上祝福。（實在是藏得太深了～）（恭喜南宮珉的戲，又誕生了一對佳人）

今天（4日）上午最新消息，溫朱莞所屬經紀公司透過官方立場表示：「本公司旗下演員溫朱莞與演員方珉雅經過認真交往，決定於今年11月攜手共度餘生。」正式宣布了兩人即將結婚的消息。



婚禮將僅邀請雙方家人及親近親友，以非公開形式進行。經紀公司也補充道：「請大家為即將作為夫妻展開人生第二幕的兩人送上溫暖的祝福與支持。」



溫朱莞與方珉雅在未曾公開戀情的情況下，突然傳來結婚喜訊。兩人曾於2016年合作出演SBS電視劇《美女孔心》（當時男女主是南宮珉和方珉雅，溫朱莞是男二），2021年又在音樂劇《那些日子》重逢，逐漸發展為親近關係。





＊延伸閱讀：《美女孔心》劇終近6年，主演南宮珉、珉雅、溫朱菀、徐孝琳齊聚一堂！南宮珉暖心送驚喜



【溫朱莞所屬公司的官方聲明】

大家好，這裡是演員溫朱莞的經紀公司Haewadal娛樂。

本公司旗下演員溫朱莞先生，與演員方珉雅小姐經過認真交往後，決定於今年11月攜手共度餘生。

懇請大家為即將作為夫妻開啟人生第二篇章的兩人，送上溫暖的祝福與應援。

婚禮將僅邀請雙方家人及親近的親友，在安靜的氛圍中舉行，對於婚禮無法公開一事，還望大家多多體諒。

溫朱莞演員婚後仍將透過各式作品，以更好的面貌與大家見面。謝謝大家。

Haewadal娛樂 敬上。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞