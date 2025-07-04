Girl's Day珉雅♥温朱莞，惊喜宣布结婚「将在11月举行婚礼」两人因这部戏而结缘～

演员温朱莞与人气女团 Girl's Day 出身的歌手兼演员方珉雅即将结婚，网友们感到相当惊讶，并纷纷献上祝福。（实在是藏得太深了～）（恭喜南宫珉的戏，又诞生了一对佳人）

今天（4日）上午最新消息，温朱莞所属经纪公司透过官方立场表示：「本公司旗下演员温朱莞与演员方珉雅经过认真交往，决定於今年11月携手共度余生。」正式宣布了两人即将结婚的消息。



婚礼将仅邀请双方家人及亲近亲友，以非公开形式进行。经纪公司也补充道：「请大家为即将作为夫妻展开人生第二幕的两人送上温暖的祝福与支持。」



温朱莞与方珉雅在未曾公开恋情的情况下，突然传来结婚喜讯。两人曾於2016年合作出演SBS电视剧《美女孔心》（当时男女主是南宫珉和方珉雅，温朱莞是男二），2021年又在音乐剧《那些日子》重逢，逐渐发展为亲近关系。





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【温朱莞所属公司的官方声明】

大家好，这里是演员温朱莞的经纪公司Haewadal娱乐。

本公司旗下演员温朱莞先生，与演员方珉雅小姐经过认真交往后，决定於今年11月携手共度余生。

恳请大家为即将作为夫妻开启人生第二篇章的两人，送上温暖的祝福与应援。

婚礼将仅邀请双方家人及亲近的亲友，在安静的氛围中举行，对於婚礼无法公开一事，还望大家多多体谅。

温朱莞演员婚后仍将透过各式作品，以更好的面貌与大家见面。谢谢大家。

Haewadal娱乐 敬上。

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