《槍口彼端》公開最新人物海報！金南佶、金英光陷入致命懸疑遊戲，共演危險默契

演員金南佶與金英光將在Netflix全新系列劇《槍口彼端》（《트리거》）中攜手合作，上演一場充滿神祕氣息的共助行動。 官方於3日公開了兩位主演的角色劇照，揭開置身於槍擊事件核心的角色面貌。

金南佶飾演的「李道」曾在戰亂地區擔任狙擊手，劇照中他手持狙擊槍，眼神銳利而冷冽。 面對接連不斷的非法槍支案件，李道為了守護自己心中的正義，再次拿起了槍。 金南佶形容這個角色：「他是一個努力不把自己受過的傷害回報給世界的人，也是擁有強烈意志、想邁向未來的人物。 內斂且寧靜的果敢正是他的魅力。」



金英光則飾演神秘角色「文白」。 他表示：「文白是個自由奔放，卻也是我從未詮釋過的新鮮角色。 這個角色有著黑暗的過去，隨著劇情推進，角色形象會發生轉變，這一點非常吸引我。」



在劇中，兩位角色各自因為不同的理由拿起了槍，並在頻繁發生槍擊事件的現場展開合作。 導演權五承稱讚金南佶說：「透過他眼神傳遞出的情感，就能感受到完整的故事。 微微皺起的眉頭，讓角色的真誠與說服力更加突出。」對於金英光，他則表示：「他有著無法抗拒的強烈魅力，那抹充滿誘惑力的微笑，就是文白這個角色的最佳體現。」



導演金在勳補充道：「我們和演員們對作品進行了非常多輕鬆自在的討論，隨著劇情推進，李道與文白關係的細微變化，將會是觀眾的一大看點。」

《槍口彼端》是一部動作驚悚劇，講述在韓國突然出現來路不明的非法槍支，導致槍擊事件接連發生。 在這動盪的局勢中，描繪兩名男子因各自的理由拿起槍、並捲入事件漩渦的故事。

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