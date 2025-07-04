從金宇彬女兒變成曹政奭女兒！《我和我的殭屍女兒》童星崔惟理從3年前作品暴風成長！

8月即將在台上映的災難喜劇電影《我和我的殭屍女兒》改編自高人氣網路漫畫原著作品，將由《變身機長》曹政奭、《她的日與夜》李姃垠、《寄生上流》曺汝貞、《外傷重症中心》尹敬浩及《外星+人》崔惟理共同演出。其中飾演這位殭屍女兒的崔惟理更是從童星成長為亭亭玉立的少女，幾乎讓人快認不出來。

《我和我的殭屍女兒》劇情描述全世界籠罩在殭屍病毒的攻擊下，身為猛獸飼養員的爸爸正桓（曹政奭飾）為了守護被感染的殭屍女兒秀雅（崔惟理飾）不被發現有所變異，運用自己訓練猛獸的看家本領，訓練女兒不咬人。曹政奭表示看了劇本之後，覺得自己跟片中的爸爸很相似，於是決定接演。而曹政奭之前推出的賣座好片《極限逃生》《變身機長》都是在7月31日上映，本次《我和我的殭屍女兒》在韓國也在同樣的時間推出，希望與前作一樣大受喜愛。



而片中飾演曹政奭女兒的崔惟理，可說是許多電視劇中女演員的御用童星之一，她曾飾演過金裕貞、蔡秀彬、金香起等等的兒童時期，近年來她比較少參與電視劇作品的演出，而在2022年推出的科幻大片《外星+人》中她更演出被金宇彬從另一時空帶回來撫養的女兒「以安」，長大後的以安由金泰梨飾演，當時崔惟理的外形也讓觀眾們覺得與金泰梨相當神似，而相隔3年再度出現在作品中，崔惟理則已經從小女孩變成少女，外型變化非常明顯。



對於《我和我的殭屍女兒》共演的演員們彼此的緣分，曹政奭表示自己曾和李姃垠、尹敬浩合作電視劇《我的鬼神君》，也曾和曺汝貞合作過音樂劇，並且曹政奭和尹敬浩、曺汝貞幾乎同年齡，能再度一起合作作品真的令人開心！再者《我和我的殭屍女兒》也是曺汝貞與李姃垠兩位繼《寄生上流》後二度合作的作品，在《寄生上流》中兩人的對手戲並不算多，期待本次新作品中兩人的火花。《我和我的殭屍女兒》8月即將在臺上映！



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