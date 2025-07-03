《和我老公结婚吧》「恶毒女配」宋昰昀时隔一年否认校园暴力，已起诉通缉爆料者

演员宋昰昀去年初因热门剧集《和我老公结婚吧》爆红，随即有网友爆料她曾霸凌同学、是「本色出演」，之后暂停活动。 今日，宋昰昀表示已搜集足够资料自证清白，并对爆料者提出刑事诉讼。

宋昰昀代理律师表示，虽然已对20年前的校暴指控做出否认，但很难证明没有发生过的事。 宋昰昀为了证明最初爆料者吴某所言为捏造，已搜集了大量证据，并以违反《资讯通信网使用促进及资讯保护等相关法律》（名誉毁损）与以诈术妨害业务的嫌疑，对吴某提出了刑事控告。

吴某目前居住在美国，自称是美国公民并拒绝配合调查。 警方透过法务部等机构确认吴某仍保有大韩民国国籍，因此持续进行调查。 因吴某不顾调查机关的出席要求、拒绝入境，韩国警方已在今年5月对其下达指名通报处分，并登录在警方电脑系统的通缉名单中，一旦入境将立即展开调查。



与此同时，宋昰昀也在考虑可以在美国境内采取的法律措施，并准备对参与散布虚假事实的第三方追究民、刑事责任。

宋昰昀表示，就读高中时从未对吴某施加任何暴力，也未曾因校园暴力而被强制转学。 宋昰昀方面称，吴某所言的同学亲口表示从未目睹任何暴力事件，并对吴某诉说了这一事实，但吴某仍将其包装成目击者并执意进行媒体爆料; 宋昰昀当时的班导师也表示从未听说转学一事，还有多位同班同学也出面作证。

宋昰昀表示：「这次非法行为严重损害了我过去22年来累积的名誉，带来了巨大损失与极大的精神痛苦。 我认为比起草率辩解，更重要的是透过客观的调查来揭示真相。」最后宋昰昀表示与前公司的合约已到期，准备以更加谦逊与成熟的姿态回归大众视线。



此外，吴某於去年4月向JTBC节目《事件班长》爆料，称20年前在高中时曾遭宋昰昀长达90分钟的校园霸凌。 当时宋昰昀完全否认指控，称与吴某毫无交情。

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