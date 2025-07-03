【韩网热门】网友反对高耀太申智结婚，爆男方问题多多：奉子成婚、隐瞒情史、贬低申智、霸凌同袍！金钟旼白佳面露担忧、洪锡天含蓄留言

韩国知名混声组合高耀太成员申智近日正式介绍未婚夫给队友认识，但立即有网友爆料未婚夫曾劈腿、奉子成婚、隐瞒情史、欺凌同袍等，其对待申智的态度也引起网友反感。

申智2日更新YouTube频道，分享了队友金钟旼、白佳（Baek Ga）与未婚夫文元首次见面的影片。 文元表示一开始不知道申智很有名、只把她当普通女人看待，主动公开了婚恋史：「也许会令您感到惊讶，我曾经结过婚，有一个可爱的女儿。 现在由前夫人养育，彼此之间仍有联系，并且为了孩子的幸福，一点一滴都在努力用心。」白佳听到这里称要去洗手间而离开座位。



申智为文元辩护道，亲自公开这些内情是为了避免金钟旼和白佳通过第三者知道而感到失落，也避免大众了解文元后感到失望，并透露了喜欢文元的原因：「我很喜欢他的责任感，他不是那种事不关己的人，而是努力守护自己的小孩、负责任地照顾，让我很有好感。 我认为他将来也会对我展现那样的面貌。」最后金钟旼和白佳也表示只要两人幸福就好。



影片公开后，大量韩国网友包括申智粉丝表达了强烈担忧，认为她应慎重考虑婚事，原因之一是文元在影片中展现出缺乏诚实和尊重的态度：文元与申智关系发展深入之后才透露离婚有女的事实; 文元作为2012年出道的歌手，却自称不认识1998年出道且一直人气很高的高耀太主唱; 文元比申智小7岁，提到前妻时使用敬语，却直呼申智本名「智善」「这位朋友」，申智提到文元时则是尊称「文元先生」; 说金钟旼和申智腹部的肉肉是「年龄肉」等等。

此外，文元称自己因洗碗而患上「主妇湿疹」，对此金钟旼和白佳表示自己家也是丈夫洗碗，建议他戴橡胶手套; 文元拜托金钟旼和白佳在申智压力大的时候帮忙安慰，两人立即拒绝：「那样会变成我们会压力很大」「人生就是要靠眼色过活的啊」。



更重要的原因则是，多名网友留言爆料了文元的过去。文元曾3次改名，韩网友：「我是文元前妻的朋友，拜托申智查看离婚事件记录，一定会大吃一惊...」「我是知晓文元过往一切的人的朋友，当时他脚踏两只船，有了小孩才急忙结婚。 现在大家都说他观相不好，我想说就是大家看到的那样」「作为他的国高中同学，我知道很多事，但为避免法律问题只能忍著不说」「我和文元同时期服兵役，因为他度过了非常艰难的军队生活，一度想死。 他根本不是人。 人的性格会轻易改变吗？ 请慎重考虑结婚」。

洪锡天也在质疑文元的相关影片下意味深长地留言：「嗯ㅠ」



韩国网友评论：

1. 看到准新郎满满自卑感的发言真是受教了。 请你不要再一直贬低我姊姊^^ 真的很火大耶

2. 这是典型的煤气灯操控（Gaslighting）吧... 对有能力的女人，贬低她的名声与成果，把她当下属一样对待，藉此掌握关系的主导权... 身为艺人却不知道高耀太多么有名？ 不可能。 真心想好好开始的正常人，会在开始之前就坦白离过婚且有小孩，不会藏到最后。 而且要见亲如兄长的队友们时，竟然打算穿运动服就出门？ 姊姊，拜托... 清醒点，解除婚约吧

3. 洪锡天看男人的眼光可是比谁都准 ᅲᅲ

4. 都已经有小孩了还离婚，当然查一下记录，看看到底是谁的过错、发生什么情况

5. 申智可能会觉得「只看短短的影片没办法判断」，但事实是「就连这短短的影片也藏不住本质」...

6. 申智姊姊，看到留言后请不要这样想：「为什么大家都看不到他好的一面呢... 他不是这样的人...我可怜的未婚夫，现在更该由我来守护他...」也不要后悔拍这个影片，既然2千多人（*现在更多）都感受到同样的想法，一定是有原因的

7. 看到这些留言后，我感觉男方很有可能会装可怜，假装是为了姊姊著想，提出延期结婚... 请不要因为怜悯而坚持结婚，这种狐狸一样的男人不值得你的同情...

8. 姊姊，这是最后的机会，你不觉得奇怪吗？ 现在没有一则留言是称赞男方

9. 照顾小孩不是值得称赞的责任感，而是理所当然啊... 不这样做的才是人渣... ㅠ

10. 那男人的眼中完全看不到爱意... 反而从钟旼和白佳的眼神里，可以强烈感受到对你的珍惜... 唉... ㅠㅠ

11. 他装得一副彬彬有礼的样子，实际上一点礼貌都没有

12. 虽然给自己立了人设，但手段太浅了，脑子转动的声音都听得一清二楚，实在是太好笑了kkᅲ

13. 有一个留言让我印象深刻：「凡是要帮他找理由的男人，就不该和他交往」

14. 制作组没有删除白佳离席的片段、没有封锁留言区，看得出他们也在暗示观众，因为成员们劝不动固执的申智，所以请网友们公开处刑

15. 姊姊到底从哪捡回来这种东西... 拜托你赶快丢掉吧...

16. 姊姊，就算悔婚也没关系，我们会当做没这回事，反正他是无名之辈，大家很快就会忘记

17. 频道订阅人数只有6千，却在影片公开后12小时达到34万观看量（*目前已达178万），韩国人真的很珍惜爱护申智

18. 感觉白佳哥那时真的很生气~也不是非要急著结婚吧~申智心肠太好了，我看影片时真的感到很心疼ᅲᅲ

19. 姊姊，这真的不对啊ᅮᅮᅮᅮ

20. 距离走进礼堂还有时间... 请务必三思啊

出处：https://youtu.be/xuc97afXssE?si=qgKodtW5IQfOJW2z，

https://www.instagram.com/p/DLlyHpNhag8/，

https://theqoo.net/hot/3811311725，

https://theqoo.net/hot/3810949319，

https://theqoo.net/hot/3811162532，

https://theqoo.net/hot/3810930295

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