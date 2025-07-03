原來是「金南酒」！老公金勝友晚歸會叫醒她喝酒，金南珠很樂意：喝酒比睡覺重要

徐章焄和申東燁聯手主持的《我家的熊孩子》，最新一集EP.449特別MC邀請到以《賢內助女王》及《Misty》（謎霧），兩度在百想藝術大賞封后的金南珠，聊到和同為演員的丈夫金勝友之間的相處。

最有趣的話題莫過於「酒」，原來金南珠是愛酒之人也非常會喝，簡直是「金南酒」（韓語珠、酒同音주）。而金勝友先前在《熊孩子》透露過每天最後一杯酒一定要和金南珠一起喝，無論多晚，若是金南珠睡著了也要叫醒她，這讓班底金鍾旼相當衝擊：「不會被罵嗎？」班底媽媽也懷疑金勝友是不是發酒瘋，但金勝友解釋這是增進夫妻感情的方式，兩人會一邊喝酒一邊聊聊當日發生的事。



現在換金南珠本人親自來回答了，她簡單說了幾句話讓全場笑出來：「我覺得比起睡覺，酒更好。」還笑說如果老公把她叫醒，「換他不能睡覺了，要喝到我醉為止」，愛喝酒的程度讓全場嘖嘖稱奇。



金南珠還認為父母須清楚子女的酒量才行，因為金勝友原本不太能喝，所以女兒成年後便想測試她的酒量，結果女兒喝一杯香檳就吐，更讓她更驚訝的是：女兒吐的那刻，金勝友用手接住了嘔吐物。媽媽們秒懂：「因為是父母嘛！」金南珠開玩笑說雖然自己沒有吐過，但要是自己吐了，金勝友肯定躲得遠遠的。金南珠這段言談是否透露了金勝友是因為自己練出了酒量？說自己沒酒後吐過，隱隱約約也對自己的酒量非常有自信呢！



問到金勝友會不會對自己的吻戲吃醋，金南珠直言「他很愛吃醋」，說金勝友完全不看自己吻戲，她倒完全相反，當覺得金勝友吻戲拍得太尷尬時會叫他再拍一遍，發言相當逗趣。



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