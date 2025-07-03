朴珍榮幽默打臉軍中增肌傳言：以為練壯？其實是純胖！退伍後拼命減掉11kg

男團GOT7出身的的演員朴珍榮（GOT7成員Jinyoung）最近主演的tvN週末劇《未知的首爾》剛剛播畢，他在飾演劇中溫暖卻帶著傷痛的男主角，以細膩的演技深受觀眾喜愛，成功展現退伍後作為演員的更成熟面貌。 近日接受採訪的他暢談新劇終映的感想，也大方分享軍中「增肌真相」以及那段時期帶給他的成長。

先前朴珍榮在服役時，於軍隊音樂節上表演全昭彌的《Fast Forward》，影片被粉絲拍下後在網路上瘋傳。 對此朴珍榮笑說：「GOT7成員們都有聯絡我，說：『比開演唱會時還要賣力啊？』 但那也是沒辦法的事，因為那是很久以來第一次見到粉絲，又聽說表演得好就能拿到法規上允許的最大假期，我就想：『一定要做到最好！』那是一場長達15到20分鐘的完整公演，我真的用盡吃奶的力氣在表演。」



影片中朴珍榮看起來明顯「增壯」不少，與《未知的首爾》中退伍後僅兩週就投入拍攝時的纖細模樣形成對比，令人驚訝。 對於被說「增肌」，朴珍榮露出靦腆的笑容說：「真的很抱歉啊，其實是胖起來，只是被軍裝擋住大家看不出來。 很多人都說：『你是不是把身材練很壯啊？』到處在說是增肌。 其實我沒有特別去更正，反正如果你們這樣覺得，那就這樣吧！」說完自己也笑得開懷。



231007 지상군페스티벌 박진영



박지녕 진짜 남자야.. 군대 와서 왤케 남자가 됐냐고 ㅠㅠㅠ #박진영 #갓세븐 pic.twitter.com/I0RrrJ3KyG — 퉤누나 - (@choinuna___) October 7, 2023

他接著透露，為了退伍後的作品，他在退伍前2個月開始積極減重：「早上跑步，太陽下山後也跑，還少吃一些。 我原本是三餐都會吃滿滿一碗飯的那種，但那時候改成只有早餐吃滿滿的，午餐、晚餐就減量，一個月後晚上甚至不吃飯，只吃雞胸肉。 同期們還會故意在我面前吃宵夜、吃泡麵，說是要幫我鍛鍊耐性。」

朴珍榮說自己在軍中最重時達79kg，現在則回到68kg，短短兩個月瘦了約11kg，讓人聽了都驚呼連連。 說到軍隊的話題，他總是會心一笑。



談到軍旅生活對作品是否帶來影響時，朴珍榮坦言：「與其說對作品有影響，不如說是對待工作的態度改變了吧。 去軍隊就要從最基層開始，什麼都要放下。 但因為會遇到很多人，接觸到很聰明的人，學習很多新的事物，也會讓我覺得自己很渺小，開始思考：『我真的是這個團體需要的人嗎？』有時候會因此重新檢視初心。」



他補充說：「有些很小的事做不好，就會懷疑自己是不是一個OK的人。 軍隊真的讓人變得很謙卑。 現在退伍了，也不知道這種心態能維持多久，但我想要盡量抓住這段記憶。 軍隊的時間說短不短，說長也不長。 有時候工作不太順，但隨著軍階升上去，會感受到事情的流轉變快，就會想：『再忍一忍就會好起來。』所以現在也養成了這種心態——再撐一下就會變好的。 希望這能持續很久，以謙遜的心態，好好走下去（笑）。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞