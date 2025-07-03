[有雷]陈善奎惊喜特别演出竟藏大洋葱！《劳务师卢武镇》郑敬淏为何雀屏中选为劳工申冤的真正原因（EP.9－10完）

[有雷] 《劳务师卢武镇》日前已全数播毕，最后两集当中卢武镇必须为一群8位劳工，在工厂火灾中丧生的事件讨回公道，并揪出幕后真正的负责人。最后更有演技派陈善奎登场，饰演郑敬淏的哥哥，也揭开了为何卢武镇是天选之人，注定要成为劳务师。

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卢武镇（郑敬淏饰）与正在逃亡中的工厂负责人见面，负责人被工厂幕后的母公司明音建设追杀中，他表示自己平时收集了一些明音建设的犯罪证据，藏在公司冰箱的随身碟中，假如自己遭遇不测，希望由卢武镇代替他揭发一切。小姨子熙珠（薛仁雅饰）与YT频道主坚宇（车学沇饰）半信半疑，果真在冰箱中找到随身碟，但立即遭明音建设的人追击，过程中却遗失了这个关键证据。



卢武镇也遭明音建设掳走，将他打得不成人形，他决心不在让小姨子与男友卷入本案，於是打算自行解决。明音建设为了自保更是找上了民意代表，提供政治献金只求能度过本次的风波。无辜丧生的8位亡魂因为愤怒而产生了力量，让明音建设与议员的会议现场天崩地裂，原来明音自己建设的大楼也是豆腐渣工程，随时可能崩裂，经过一番折腾，甚至还到天上见到了神，明音建设的代表回到现实，发现一切都是幻觉，但也已经让他吓到立即改口承认自己的错误。



卢武镇在家中见到了哥哥的身影，两人还相互聊天。但就在剧情的后段，太太美珠叫卢武镇记得回家，原来当天是哥哥的忌日。卢武镇的哥哥在10年前，也是在工地工作而某天就丧命了，被神选中之后让他能见到鬼魂，同时也见到了过世的哥哥，哥哥回到家中，想向家人表达自己对每一个人的爱，也让卢武镇悲从中来大哭了起来。他也终於知道为何自己是天选之人，因为他懂得遗属的痛，也更愿意为劳工们平反。



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