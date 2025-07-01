2025中华职棒明星赛有i-dle MINNIE！「欢迎小颗粒来大巨蛋」，票早开卖网喊「赚烂」

台湾今日有韩国大型典礼《AAA》将举行於乐天桃园棒球场的消息，还有中华职棒大联盟（CPBL，简称中职）明星赛邀请到i-dle成员MINNIE！

*《2025 AAA》来台举行消息：

‎〈韩国年度盛典将在台湾举行！李俊昊&张员瑛担任《2025 AAA 10周年》主持人，12月选在乐天桃园棒球场〉

「中华职棒明星对抗赛」是中职一年一度盛事，今年「2025年台湾精品中华职棒明星对抗赛」7月19日、20日连两日举行於台北大巨蛋，每年开打前都会因人气投票而受到高度讨论，今（1）日公布演唱嘉宾更掀起K-Pop圈粉丝关注！

中职宣布消息介绍「韩国人气女团i-dle成员MINNIE，首度登上台北大巨蛋，将率领专业舞团带来全新视觉演出，结合个人风格与感染力，打造充满魅力的明星赛音乐飨宴」，除了MINNIE还有「全方位音乐人」萧煌奇、「创作天后」蔡健雅，MINNIE 20日演唱，萧煌奇和蔡健雅则是19日演唱。阵容非常吸睛，网友除了搞笑开萧煌奇地狱哏外，也有网友创意道「阿嬷的话vs阿嬷馈咖？」中职Threads亦兴奋宣传「欢迎小颗粒来大巨蛋」。



由於明星赛上月29日早开卖了，不少已抢到20日门票的球迷相当兴奋喊「赚烂」，或是感谢中华职棒、中华职棒会长蔡其昌不是采取先公布嘉宾再抢票的方式，让真正想看明星赛的球迷都能入场，能一赌MINNIE等嘉宾的风采算是「Bonus」买到赚到。过没几小时，官方便宣布两天明星赛全区均完售。



MINNIE今年发行首张迷你专辑《HER》solo出道，打歌期间曾夺无线台KBS 2TV《音乐银行》之冠。MINNIE来台举行签售会时相当努力用中文与粉丝Neverland沟通，不仅开场白，回答问题也是，让台湾Neverland备受感动。她在华语圈会有「小颗粒」绰号，便是因早期讲「巧克力」听起来像「小颗粒」，现在中文技能又更加进步了，让粉丝更加期待她单独再来台还能秀个几句！



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