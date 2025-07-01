惠利爆與舞者WOOTAE熱戀1年！經紀公司回應「正在確認」後再稱「屬於藝人私生活，無法確認」

歌手兼演員惠利與舞者WOOTAE（本名蔡宇台）傳出戀情。

今日（1日），惠利所屬經紀公司Sublime就戀愛傳聞向韓媒MHN表示：「正在確認中。」不久之後經紀公司又對外宣佈：「這屬於藝人的私生活，難以確認，請大家諒解！」

稍早MHN獨家報導指出，惠利已與舞者WOOTAE交往超過一年。 據報導，兩人透過電影《Victory》（港譯《十卜你應援團》，台譯《FIGHTING！女孩們》）結緣，相關人士透露：「兩人會在首爾約會，展現親密模樣。 雖然向周遭人介紹的時間還不久，但交往已將近一年。」



惠利於2010年作為女團Girl's Day的一員出道，後轉型為演員，透過電影《Victory》、電視劇《請回答1988》打響名號，之後憑藉《我的室友是九尾狐》、《善意的競爭》等作品活躍於影視圈。她和柳俊烈因《請回答1988》而結緣並相戀，成為娛樂圈的「公開情侶」，不過兩人長達7年的戀情於2023年結束。



而WOOTAE則是擅長編舞藝術的（Choreography）的舞者，曾於2022年出演Mnet舞蹈生存節目《Street Man Fighter》，以帥氣的舞姿給觀眾們留下了深刻的印象。

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