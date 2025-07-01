國民妖精X韓流天王？李孝利爆「主動傳訊GD想見面」：他已讀回我！全網敲碗神級合體

韓國歌壇傳來令人期待的消息！國民女神李孝利透露，最近親自透過社群平台向BIGBANG的G-DRAGON發送私訊（DM），希望能與他見面並探討音樂合作，讓粉絲們對兩人的黃金組合充滿期待。

李孝利近期在YouTube頻道「Ddeun Ddeun」公開的節目《藉口GO》中談及近況。 被問到「休息的時候都做什麼？」時，她坦言：「我會透過DM聯繫一些想見的人，然後見面聊聊。 因為我想在音樂上聽聽他們的意見，也算是我鼓起勇氣去做的事，聽了很多好話，信心也增加了。」

特別引人注目的是，她提到已經向G-DRAGON發送私訊邀約，「我有傳訊息給志龍說想見面，雖然現在還沒見到，但他已經讀了並回覆了我，我打算再試一次。」李孝利坦言，自己非常希望能在新專輯中與G-DRAGON合作，「因為從來沒跟他一起合作過，所以更想嘗試看看。」



此外，李孝利還提及G-DRAGON先前出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時的樣子，「看他在節目裡說話、思考的樣子，跟我真的很像。 雖然也有不一樣的地方，但有很多相似點。 作為頂級明星的生活，似乎再怎麼填滿都還是會有空虛感，那種空虛可能根本沒有什麼特別的理由吧。」



消息曝光後，引發外界對李孝利與G-DRAGON是否能成功攜手合作的高度關注。 兩人不僅分別在團體與個人活動中都站上頂峰，若真的能一起創作音樂，勢必將帶來驚人的火花與全新魅力。 粉絲們也都熱切期盼能早日聽到兩位頂級藝人的夢幻合作。

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