SJ銀赫首Solo脫口「拿一位就引退」，曝心境：當然以為會輸IVE，輸了反倒心安XD

Super Junior銀赫出道第20年才在自己成立的公司ODE發行Solo專輯，首次Solo就拿下無線台音放第一名殊榮，拿獎的同時也成了「失約」愛豆，因為他承諾過拿第一就要引退！

先回顧得獎那天發生什麼事，他上KBS《音樂銀行》採訪時訂下公約脫口說「拿到第一名就要退休」，嚇壞粉絲和主持人文相敏及ILLIT Minju。結果節目尾聲，他真的以〈UP N DOWN〉打敗大勢女團IVE的〈REBEL HEART〉，他的隊友兼公司夥伴東海替他開心的同時，舉著寫「引退吧」的寫生簿笑他。



*先前報導回顧：

‎〈銀赫奪一位Super Junior隊友超有愛！東海陪領獎拱引退，厲旭發文哭了，始源周覓強仁探班恭賀〉

昨（1）日銀赫與隊友神童，還有孫東杓做客《脫掉鞋子恢單4Men》，聊到音退一事，他說「對方是IVE啊」全場秒懂。主持人李常敏說：「還不如輸呢！」銀赫尷尬回應：「還不如輸嗎？」但馬上接梗：「也是，那樣的話心情會更暢快……」笑翻全場。



銀赫繼續解釋：「立下公約拿一位就退休，理所當然不覺得辦得到，結果辦到了。」神童接著解釋最近的愛豆有時會用數位單曲的方式發行，所以IVE的實體專輯分數是0，而銀赫首週實體專輯賣得很好，所以專輯分數很高（4105分）。神童說銀赫就贏在專輯數據，比手畫腳生動地說他數位音源分數很低、百位都不到（銀赫音源分11，IVE 2280分），調侃自家隊友又掀起笑聲XD。



▼節目相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究