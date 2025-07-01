BTS官方：「針對擅闖柾國住處的A某，公司已提交CCTV畫面、也正在申請接近禁止令」

BTS 防彈少年團 所屬公司 BigHit Music 於6月30日透過粉絲平台 Weverse 發佈長篇聲明，說明近期發生在忙內柾國（Jung Kook）住處的擅闖事件。

透過該聲明，公司表示：「警方目前正在調查有關試圖擅自闖入成員住處的事件。我方已根據CCTV等資料蒐集證據並提交給警方，積極配合調查，務必使侵入者受到應有的刑事懲罰。此外，對於針對防彈少年團成員的跟蹤行為，也正立即報警，力求讓行為人以現行犯身份遭到拘捕，同時也在申請接近禁止令（禁制令）。」

公司進一步指出：「對於任何威脅藝人私生活與人身安全的行為，將採取零容忍、強硬立場應對。我們也正全面對應，以防防彈少年團因惡意謠言與侮辱性言論受到傷害。」



針對惡意留言的舉報也在持續進行中。公司補充道：「針對惡意中傷、防彈少年團的虛假謠言、騷擾與侮辱等非法行為，我們持續並堅決地採取法律行動。本季度也已對惡意貼文者提起告訴，針對2024年第三季提告的案件，已有部分確定判處罰金。我們將持續對其他案件負責到底，爭取良好結果。」

此前，首爾龍山警察署已於上月11日以住宅侵入未遂嫌疑，逮捕一名30多歲的中國籍女性A某。她曾多次輸入防彈少年團成員柾國家門的密碼，據傳她表示自己是為了見柾國而特地來到韓國。



隨著成員SUGA於6月21日完成社會服務役，防彈少年團目前已全員服完兵役，正在著手準備團隊的專輯製作。

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