日本时尚眼镜品牌与全球人气男团ENHYPEN特别企划开催 宣传活动7月3日震撼登场

日本眼镜品牌JINS宣布，与全球超人气男团 ENHYPEN 展开「JINS with ENHYPEN」特别企划正式开始，於今日2025年6月30日（星期一）「JINS with ENHYPEN」活动特设官方专属网页（https://www.jins.com.hk/zh-hant/collections/enhypen）展示ENHYPEN特别在本企划中拍摄的独家视觉效果图。

由七位 ENHYPEN 成员演绎七种时尚魅力的影片

这次合作的核心以「无论是装饰平光镜，还是太阳镜，这里，应有尽有。」为主题的特别影片。制作团队将拍摄场景设定在充满艺术气息的美术馆中，巧妙地将 ENHYPEN 七位成员比拟为精致的「雕塑」艺术品。

影片展现成员们如同艺术品般随观赏角度的变化而呈现出不同的表情与姿态。梦幻般突显了每位成员的独特个人魅力，更完美诠释了JINS眼镜产品的多样性和时尚感。

「JINS with ENHYPEN」SNS 活动及 15及30秒影片将於2025年7月3日（星期四）上午10:00起於专属网页（https://www.jins.com.hk/zh-hant/collections/enhypen）及 YouTube 频道（https://www.youtube.com/@jinshongkong）同步发布。

JINS一直秉持著让眼镜不仅仅是视力矫正工具，更是时尚配饰的理念，是次企划特别邀请了活跃於音乐界并享誉国际的超人气团体「ENHYPEN」参与。

作为新一代时尚指标，ENHYPEN全体成员更是国际时装周的常客，他们独特的穿搭风格和对时尚的敏锐触觉，使其成为众多国际品牌争相合作的对象，ENHYPEN 与 JINS 的时尚眼镜单品简直是完美结合。JINS期望透过与ENHYPEN的合作，打造一个任何人都能够自由享受眼镜产品的世界。

「JINS with ENHYPEN」系列产品

本次「JINS with ENHYPEN」系列产品，涵盖了多款饰平光镜和太阳镜。满足不同消费者的时尚需求。系列中的太阳镜采用了最新的UV防护技术，而平光镜则标配1.60/1.67/1.70非球面光学镜片，确保佩戴舒适度的同时展现时尚品味。

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