【Viu下半年重头剧】Edan进军韩国与李帝勋拍Viu Original《模范的士3》！宋仲基、尹产贺新剧陆续上架

Viu Original 年度巨作、由韩国视帝李帝勋主演的高收视韩剧《模范的士3》（模范计程车3）即将强势来袭！

今年Viu再度携手韩国SBS电视台推出Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》，除了「彩虹运输」原班人马包括李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇和裴侑蓝全数回归，香港人气男子组合MIRROR成员吕爵安（Edan）亦将冲出香港首度参演韩剧，与金道奇（李帝勋在剧中的角色）联手展开一段意想不到的故事发展！



李帝勋率原班人马回归

Viu Original 原创韩剧《模范的士》系列屡创收视佳绩，灵魂人物李帝勋更连续两年获提名年度大赏，气势如虹；今季他将继续化身暗黑英雄金道奇以恶制恶，为冤者伸张正义！对此Viu行政总裁暨电讯盈科媒体集团董事总经理李凯怡小姐表示：「全新的节目阵容强化了我们致力於创造引人入胜故事的承诺，这些故事能够在当地引起共鸣，并在全球传播。2025年，我们将会推出多部跨国合作剧集，包括《模范的士3》、《我的青春》、《The Season》等，呈现扎根本土但具跨国魅力的高质制作。透过与世界顶尖的制作公司合作、汇聚本地与国际人才，我们希望继续支持创意产业，同时为全球观众带来新颖的故事情节和丰富的文化体验。」



Edan与韩国早有渊源

近日Viu宣布香港代表Edan加盟《模范的士3》，不少「爵屎」得悉后表现雀跃：「很厉害，好棒」、「很期待他和李帝勋的对手戏」、「期待Edan的首部海外剧集」！其实Edan向来演戏天份出众，无论是《大叔的爱》纯情田一雄、《过时・过节》火爆阿仔，他都能够表现自如；加上他与韩国早有渊缘，早前他获Super Junior成员始源大赞帅气外，他也曾在访问透露欣赏孔刘，更希望似对方男人味爆灯！



此外，演员尹施允亦将会在剧集亮相！为了全心投入角色，他不仅激减10公斤、把体脂肪控制在5%以下，他更挑战了24小时断水减肥法，引发全网哗然，也令人对他的角色充满好奇！



宋仲基千玗嬉《我的青春》、Arin尹产贺《我的女友比我帅》排队上架

除了《模范的士3》，由宋仲基和千玗嬉搭档主演的Viu Original 原创爱情韩剧《我的青春》亦将於下半年盛大首播，该剧讲述一位隐居的前童星时隔十多年后意外重遇初恋情人，然而对方俨成野心勃勃的娱乐公司高层，两人被迫面对过去和蜕变后的自己，再次描绘花样年华的故事。



Viu Original 原创奇幻韩剧《我的女友比我帅》则是一部性别错位的浪漫喜剧，OH MY GIRL成员Arin突然变身花美男，与清纯男友ASTRO尹产贺延续「BL」情！



趁著Viu原创韩剧《模范的士3》还未开播，香港观众即可透过Viu足本重温第一、二季，同时亦可紧贴韩剧《我夺走了公爵的初夜》、日剧《孤独死又怎样》的最新进度，尽览亚洲话题剧集。

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