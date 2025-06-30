7月追這部！「雙李CP」李棟旭＆李聖經《善良的男子漢》Kiss一秒前「情侶海報」讓人心動！

好期待雙李CP！希望劇情不要太虐啊！

由李棟旭、李聖經、柳惠英、吳娜拉主演的 JTBC 新劇《善良的男子漢》講述爺爺是流氓、父親是流氓、兒子是流氓的「三代流氓家族」，長孫「朴錫哲」（李棟旭 飾）為了守護家庭、工作和愛情而展開的波瀾壯闊的故事。



公開的最新海報中，預告朴錫哲和姜美英之間深情而又心動的羅曼史。懷揣著模糊的初戀記憶，命運般重逢的兩人瞬間動搖彼此的日常生活，「在沒有夢想和希望的時候遇見你」，更加好奇兩人之間的令人心痛的羅曼史是怎樣。



劇中，李棟旭飾演夢想是成爲像海明威一樣的小說家，但爲了生計，他變身爲不情願的流氓「朴錫哲」，在決定挽回人生的瞬間，與初戀姜美英命運般的重逢。而李聖經飾演夢想成爲歌手的「姜美英」，雖然被冰冷的現實所困擾，在舞台恐懼症這一致命弱點下，也沒有放棄成爲歌手的夢想。



製作組表示：「兩人重逢開始是令人心酸的羅曼史是關鍵，在豐富的敘事中，積累的感情線將讓人產生依戀的心動，請大家期待李棟旭、李聖經充滿感性的愛情協同效應和演技變身。」而《善良的男子漢》由《白蘭》、《高齡化家族》宋海成導演和《人間失格》朴洪秀導演執導、《宥娜的街》金雲耕作家和電影《在野黨》金孝錫作家執筆。將在7月18日首播，每週五連續播出兩集。

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