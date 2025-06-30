【韓網熱門】海外網友挖出任時完過往女裝舞台，笑稱是「《魷魚遊戲》333號參加者的暗網影片」！

Netflix劇集《魷魚遊戲》近日公開最終季全集，第三次登頂電視節目部門全球榜首，主要演員也在各國引發關註。其中任時完被挖出過往「穿裙子跳舞」的影片，令很多外國網友感到震驚XD

任時完從第二季起加入《魷魚遊戲》，飾演投資加密貨幣失利的「李名器」。今年初有網友挖出2011年帝國之子演唱會《Happy ZEA's Day》的片段，只見任時完和隊友門穿著各色蓬蓬裙和條紋長襪，一連表演Miss A《Bad Girl Good Girl》等多首女團歌曲，可愛俏皮、活力四射，現場氣氛十分火熱。 上傳影片的網友打趣說這是「333號參加者的暗網影片」，感慨道：「他經歷了太多不同的人生。」



很多西方網友第一次看到這影片，紛紛感到震驚：「請解釋一下這是什麼情況？」「他就是這樣騙過每一個人！」「請大家不要批判他，他需要還債」。 原PO自己也是第一次看到這影片，稱讚他真的活得很努力kkk

▽完整版在此：



韓國網友評論：

1. 天啊我也第一次看到kkk

2. 錢還是要賺...

3. 走到那個谷底前必須經歷的階段罷了kkk

4. 當時的二代男團都曾扮過女團跳舞kkk他只是盡了作為偶像的本分而已...

5. 那時候男團跳女團舞是一種流行，演唱會必備環節kkk

6. 外國人可能不知道他以前是愛豆吧kkk

7. 偶像應該都經歷過這種表演，我們國家的人倒是不怎麼驚訝，但海外粉絲可能會嚇到kkk

8. 好一個暗網影片，救命啊kkkk

9. 真的不是AI合成的嗎...

10. 這是我從前只敢自己躲起來看的東西耶

11. 這程度算是普通的舞台了... 畢竟那是一個假髮、化妝、服裝都一應俱全的拼搏時代啊ᅲ

12. 他翻跳宣美的《24小時也不夠》還沒被挖出來耶kkk有粉色頭髮的造型哦...

（邪惡小編幫大家挖過來了：）



13. 分享這影片的粉絲是惡魔吧kkk

14. 他的眼神一直是那麼清澈啊kkk

15. 時完和光熙是最賣力的，超級好感，表情裡完全沒有挫折、只有真誠的努力，看起來他們只是覺得做了該做的事kk

16. ZE:A'S認證，這應該是日本演唱會，那四位成員經常一起翻跳舞蹈，在《強心臟》之類綜藝節目也有表演過。 也許難以相信，任時完當時可是負責女團舞蹈和雜技動作的成員。 無論要表演什麼，他都全力以赴，展現了滿滿的偶像魅力

17. 帝國之子第一次單獨演唱會時，公司沒有錄影也禁止粉絲直拍，結果沒有留下任何影片，從某種意義上來說也算幸運吧kkk

18. 任時完真的活得很努力... 不僅作為演員的能力超強，當偶像時也從不偷懶，總是拼盡全力啊

出處：https://theqoo.net/hot/3806630137

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