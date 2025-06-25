李泳知13kg減重祕訣公開！這6件事照做就能瘦，無需節食，人人都能做到

人氣饒舌歌手李泳知最近在瘦身成功後，透過《Vogue Korea》YouTube 頻道大方公開自己的減重秘訣！一口氣瘦下13kg的她，不只是身形變得更輕盈，整個人也自信又有光。

李泳知分享了她的6大瘦身習慣，第一步就是：「戒掉外送！」她坦言雖然外送食物超好吃，但高油、高鹽又高碳水，真的很容易讓人不知不覺發福，改成以「在家吃飯」為主後，體重慢慢降下來，浮腫問題也改善了。



接著她每天都會喝一杯「自製果蔬汁」——香蕉、牛奶、高麗菜和番茄一起打，富含膳食纖維，有飽足感，也有助改善便秘。 第三招是早上起床就空腹有氧運動，像是散步或慢跑。 再來還有搭配彼拉提斯（普拉提），提升身體線條。 第五個習慣是空腹運動後吃根香蕉，補充能量。 最後一點超實際：每週允許自己吃一次想吃的東西，避免壓力過大導致暴食。

但李泳知也不諱言自己曾陷入飲食失控的迴圈，她真誠地表示：「每次因為吃太多自責，再度陷入暴食的輪迴，真的很痛苦。 我想分享的，不只是減肥技巧，而是如何找出根本原因，建立健康的飲食習慣。」



她過去也曾對粉絲開玩笑說：「想瘦？ 擺脫那種『少吃這個、不能吃那個』的壓力，還有一個關鍵：忙到沒命！如果你夠忙，連續吃一個月麻辣燙都能瘦下來（笑）！」

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