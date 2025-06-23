《我家的熊孩子》一天就能激瘦5公斤！令人难以置信的尹施允「简直像是饿了一星期」

好久不见的演员尹施允挑战极限减重，竟然在1天之内减少了5公斤体重！这真的有可能吗？

在日前播出的SBS《我家的熊孩子》节目中，尹施允为了将在新剧《模范计程车3》中的角色，挑战24小时断水减肥，尹施允一早刚起床就直接站上体重计，身高177cm，体重67.4kg，体脂肪率爲6.7。徐章勋更补充说，这样的体脂肪数值等於几乎没有脂肪。尹施允则是面露苍白，在进行了15小时断水减重之后表示「好想喝水」，不过他说希望呈现一种皮包骨的凹陷感，於是继续挑战。



尹施允当日的食物也是用无水分食谱制作的，让他一边说著「好干啊…」一边只能痛苦地催眠自己说「这真的太好吃了」，并且接下来还为了流出更多汗水，接受更多更高强度的体能训练。为了实施计画表上「完全脱水」挑战极限三温暖，这是一种在极端高温三温暖环境下让水份从身上再流失的方式，瞬间打开了所有热水，浴室内上升到温度45度，尹施允进入浴缸中开始忍耐20分钟，即使已经筋疲力尽，他还是靠意志力成功撑过了规定的时间。



泡得整身红通通的尹施允，接下来竟开始打扫起洗手间了，最后站上了磅秤的他，竟然体重成功下降了5公斤之多！体脂肪更是大降到3.6%！即使疲惫不堪，尹施允对自己挑战成功仍露出满意的表情。尹施允也来到摄影棚拍摄以拳击手为风格的照片，为了更仔细确认脸部以及身体出现的变化，他表示距离电视剧拍摄还有3天，想看能否依照自己想要的外型登场在剧中，应该是他至今从未展现过的样子。看到这样的尹施允，徐章勋跟申东烨纷纷惊讶表示「就像是饿了一星期的人」「没有平时尹施允的感觉」。



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