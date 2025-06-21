南宮珉吐露新人時期的痛苦過往：「讀完劇本後被撤換」是充滿了淚水的可怕回憶

近期以韓劇《我們的電影》回歸的實力派演員南宮珉，回憶起無名時期的往事令人心酸。大神劉在錫也相當有共鳴！

近期播出的SBS節目《只要有空，》中，全新韓劇《我們的電影》主演南宮珉、全余贇（全汝彬）、李雪作為嘉賓出演。開場時，三人分享了各自與汝矣島的相關回憶。

南宮珉說：「新人時代電視台都集中在汝矣島，只要一來這裡，就會想起被罵的記憶，都是批評罵聲。」他回憶起痛苦的往事。劉在錫也表示：「我從新人時代起就經常來這裡，對我來說也是充滿了淚水。」表示相當有同感。



另一方面，劉在錫提到：「以前和南宮珉在棚裡錄製節目時，導演們會開擴音，對大家說很多話。」南宮珉苦笑著說：「他們會開擴音，在眾人面前說我犯的錯。」

劉在錫說：「那時導演們脾氣都很火爆，真的很可怕。我再也不想回到那個時代，實在太慘了。」柳演錫也透露：「如果NG太多，我的戲份還會被排到最後。」描述了當時嚴峻的拍攝現場氣氛。



移至餐廳後，三人繼續分享新人時期的回憶並彼此為對方應援。劉在錫安慰說：「南宮珉這麼多年來也很辛苦吧。」南宮珉則坦言：「我參加了三個公開徵選都落選，通常試鏡後十天內會有回覆，沒消息時就知道沒過。」

南宮珉還回想起曾因讀完劇本後被撤換的痛苦經歷，令眾人驚訝。他說：「讀完劇本後和大家一起吃飯喝酒，感情變好，但後來被撤換了。當時自己一個人沒辦法出去，其他人上電視時，我會想『替代我的人是誰？』」

他接著說：「看到到現在還活著的人在頒獎典禮上，我會想『你還活著啊』。」劉在錫也表示：「我也會產生這種戰友情感。」透露了在嚴酷演藝圈中努力堅持的心聲。

目前，SBS 新劇《我們的電影》由南宮珉和全余贇主演，講述經歷「第二部作品詛咒」束縛的電影導演，和一位在生命的終點希望成為人生主角的演員志願生的故事，是一部治癒傷痛並深愛的愛情劇。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞