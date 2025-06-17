SEVENTEEN順利從羅PD《NANA民宿》退房！最後一集展現深厚的團隊默契＆刀群舞魅力、溫暖完結

出道10年的人氣男團 SEVENTEEN 在《NANA民宿》中，直到最後一刻都以深厚的默契帶來笑聲與溫暖，羅PD又再一次創造出令粉絲們想一輩子珍藏的優質節目。

於昨晚（16日）播出的 tvN 綜藝節目《NANA民宿 with SEVENTEEN》最終回中，擔任早餐值日生的圓佑與THE 8獻上親手熬製的牛骨湯。兩人儘管有著「無力line」（體力不足）的隊名，卻熱情滿滿地投入熬湯的工作，徹底顛覆形象。為了辛苦一整天守著灶火的兩人，深夜還特地到院子裡檢查柴火的 S.COUPS、珉奎、DK 的貼心模樣也令人印象深刻。成員們一邊自助盛裝這鍋用心熬成的大份量牛骨湯，一邊讚嘆：「太好吃了，像媽媽煮的味道！」場面格外溫馨。



享用完早餐後，成員們挑戰總結歷代熱門歌曲的「隨機播放舞蹈」。雖然擔心「根本記不起舞步和走位」，但為了守住晚餐火鍋食材，大家以滿滿的鬥志投入遊戲之中。不過，像是走自己風格的 DK 自創舞蹈到底算不算創作領域、擁有「業餘眼光（？）」的羅暎錫 PD 眼中看起來像在漂浮的 Dino 的舞步到底能不能算是月球漫步等，各種爭論接連引發笑聲。隨後，迅速適應遊戲的成員們憑藉 10 年累積的團隊默契，完成了宛如演唱會般氣勢爆棚的刀群舞舞台。

▼雖然預告中展現了搞笑混亂的面貌，但挑戰的過程越來越順利，成員們漸漸適應後，在節目中展現的帥氣舞姿和刀群舞真的令人佩服不已：



此外，當天節目中還公開了《NANA民宿》限定的超大型鍋蓋火鍋。消耗大量體力跳舞的成員們瞬間掃光了多達 30 人份的食材（現場成員數是12）。THE 8 以獨家秘方製作的特製沾醬、Joshua 親手剁蝦仁製成的手工魚丸都擄獲了大家的味蕾。情緒高漲的成員們用最後一夜的現場舞台和表演掀起高潮，以古樸的民宿為背景，SEVENTEEN 的歡樂舞會為觀眾帶來了十分療癒且歡樂的感動。



節目最後，羅 PD 與助手主廚三人組 Joshua、Jun、勝寛一起準備的早餐也吸引目光。由《NANA民宿》御用主廚 Joshua 獻上的味噌湯與炒豬肉、Jun 的中式煎餅等，豐盛的一桌結合韓式與中式料理。而過程中「工作量爆表」的實習生勝寛和羅 PD 則增添不少趣味。成員們圍坐一堂共享最後的早餐，並約定再相見，以向工作人員表達感謝之意為結尾，場面真的非常更溫暖。

▼最後演唱了〈我們，再次〉（Us, Again），和觀眾們約定好再次見面：



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