韓劇《我奪走了公爵的初夜》火辣一夜情收視飆升！玉澤演化身戀愛腦，徐玄演技大爆發、獲一致好評

由徐玄和玉澤演領軍的全新漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》憑藉爆笑浪漫的劇情與主演們的出色表現，迅速引爆熱議，更一舉登上韓國無線台同時段的收視冠軍！

首集熱吻一夜情 進度超車

《我奪走了公爵的初夜》首周劇情講述平凡女大生K（徐玄 飾）一覺醒來竟穿越到深愛的言情小說中，成為領議政大監膝下的小女兒「車善策」！善策一邊享受豪門千金生活，一邊化身觀眾「看熱鬧」，親自見證男女主由零開始談戀愛！根據書中設定，男女主角李繁（玉澤演 飾）和趙恩愛（權韓率 飾）將在元宵夜迎來命運般的初遇，沒想到卻被善策意外亂入！事源當晚一眾世家小姐舉行聚會，趙恩愛遭到惡女都花善（池惠元 飾）當眾造謠，為了替恩愛解圍，善策突然提議以酒代茶，更將現代調酒方法帶到席上，使她迅速成為全場焦點！



善策為了見證男女主角初遇而來到河邊，卻意外被李繁所救，喝醉了的她不但強吻對方，又點破了他身上的孤獨寂寞，李繁以為女方是真命之女，於是兩人度過了火辣的初夜！翌日善策火速逃離現場，李繁卻命人到善策家中提親，更要挾女方下嫁；善策不得已只好答應婚事，另一邊則想盡方法令李繁討厭自己，走投無路的她決定半夜出逃，結果遇上匪徒，書中男二鄭秀謙（徐范俊 飾）現身解救，李繁也在此時突然現身，使得原本複雜的感情線亂上加亂。



《我奪走了公爵的初夜》首播後獲觀眾大讚設定有趣，劇中純情男主李繁和古惑女主善策上演一夜情後隨即猛烈追妻，讓不少網友稱讚「笑點非常密集」、「看完令人心情很好」、「節奏明快，CP直接狂發糖」，堪稱一集封神，收視有望再創高峰。



分飾宅女&千金 徐玄表現獲讚

少女時代忙內徐玄向來以正直乖巧形象深入民心，今次在新劇演起浮誇角色，同樣可愛討喜！劇中她為了拒婚上演各種荒謬橋段，例如女扮男裝逃出京城、田裡勞動弄得蓬頭垢面，都讓網友拍爛手掌；



此外，也有不少觀眾認為徐玄完美分飾了現代大學生K和古代貴族千金，前者「宅」氣逼人，後者則活潑靈動，可見她在塑造角色上下了不少苦功。談到首度合作玉澤演，徐玄透露：「我們出道的時間只相差一年，但是那時候的我真的很怕醜，幾乎不會離開休息室半步，所以活動時間雖然重疊，卻沒有機會變熟；這次我特地問了潤娥姐姐，她說玉澤演是個很好的哥哥，叫我不用擔心，我也覺得他是一個令人有安全感的演員。」



玉澤演為裸戲狂健身 書中角色神同步

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》飾演小說主角慶成君李繁，他雖為貴族，卻被王族成員視為眼中釘；為了保護自己，他總是冷面示人，某天酒醉的善策突如其來表示理解，幾句話便直接戳中他的心事，於是他獻出初夜，還誓死娶她為妻！



不少原著粉絲表示玉澤演是「行走的李繁」，加上高大挺拔的身材自帶主角氣場，可謂與角色神同步，玉澤演也坦言為了首集裸戲瘋狂健身！加上早前他到訪台灣，被不少民眾野生捕獲他在街上路跑，使他的親和力和人氣持續飆升，今次有望以新劇再創事業顛峰。

《我奪走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu獨家上架，香港觀眾亦可於電視一併收看《拜託戒酒吧》、《勞務師盧武鎮》，以及更多粵語配音劇集，盡覽亞洲各地精彩節目。



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