YG新女團第二位成員公開！14歲泰國出身的CHANYA，唱功讓梁鉉錫大讚「差點流淚」

YG新女團確定4人組！近日也揭開第二位成員的神秘面紗！

YG娛樂16日在官方頻道上傳「YG NEXT MONSTER | CHANYA - 'The grudge'」。和第一位成員 EVELLI 一樣，因為是每月進行的月末評價拍攝的影片，因此並沒有特別的舞台裝置和效果。



這次公開的成員是2010年出生的泰國人 CHANYA（찬야），擔任主唱，在YG娛樂經歷約2年8個月的練習生時期。CHANYA 演唱 Olivia Rodrigo 的〈The grudge〉，在平靜的旋律上充滿靈魂的音色馬上深入人心，高音的部分也十分突出。歌曲演唱結束後，總製作人梁鉉錫似乎沉浸在感動，還表示：「差點流淚了！」



影片一公開引發熱烈討論，網友紛紛表示：「哇～這些孩子是從哪裡找來的，好漂亮啊」、「長得像 Pharita」、「令人印象深刻的聲音...14歲就擁有如此出色的才能」、「歌曲比想象中唱得好，嚇我一跳」、「竟然才14歲嗎」、「實力超強！第一次公開的影片竟然有那麼帥氣的外貌」、「我準備支持新女團了，期待他們的才華」、「下一個泰國偶像就要來了」、「看完起雞皮疙瘩」等等。



YG娛樂總製作人梁鉉錫日前透露「新女團已確定由4名成員組成」，正在進行依序介紹成員訊息的「YG NEXT MONSTER」項目。繼 EVELLI 之後，CHANYA 也讓人印象深刻，而YG娛樂也計劃在今年年末追加公開剩下的2名成員，吸引全世界音樂粉絲們的關注。



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