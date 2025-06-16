YG新女团第二位成员公开！14岁泰国出身的CHANYA，唱功让梁铉锡大赞「差点流泪」

YG新女团确定4人组！近日也揭开第二位成员的神秘面纱！

YG娱乐16日在官方频道上传「YG NEXT MONSTER | CHANYA - 'The grudge'」。和第一位成员 EVELLI 一样，因为是每月进行的月末评价拍摄的影片，因此并没有特别的舞台装置和效果。



这次公开的成员是2010年出生的泰国人 CHANYA（찬야），担任主唱，在YG娱乐经历约2年8个月的练习生时期。CHANYA 演唱 Olivia Rodrigo 的〈The grudge〉，在平静的旋律上充满灵魂的音色马上深入人心，高音的部分也十分突出。歌曲演唱结束后，总制作人梁铉锡似乎沉浸在感动，还表示：「差点流泪了！」



影片一公开引发热烈讨论，网友纷纷表示：「哇～这些孩子是从哪里找来的，好漂亮啊」、「长得像 Pharita」、「令人印象深刻的声音...14岁就拥有如此出色的才能」、「歌曲比想象中唱得好，吓我一跳」、「竟然才14岁吗」、「实力超强！第一次公开的影片竟然有那么帅气的外貌」、「我准备支持新女团了，期待他们的才华」、「下一个泰国偶像就要来了」、「看完起鸡皮疙瘩」等等。



YG娱乐总制作人梁铉锡日前透露「新女团已确定由4名成员组成」，正在进行依序介绍成员讯息的「YG NEXT MONSTER」项目。继 EVELLI 之后，CHANYA 也让人印象深刻，而YG娱乐也计划在今年年末追加公开剩下的2名成员，吸引全世界音乐粉丝们的关注。



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