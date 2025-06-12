男模金鍾碩驟逝惹揣測！坊間傳「與女友發生爭執」，親姐揭弟弟痛苦真相：被詐騙、負債纍纍壓垮心靈

男模金鍾碩（김종석）日前驟然離世，得年29歲。 針對網路上關於他死亡原因的諸多猜測與不實傳言，金鍾碩的親姊姊於日前淩晨透過個人社群平台發聲，公開澄清事件真相，並呼籲停止對逝者的誹謗與中傷。

金鍾碩的姊姊表示，外傳「他酒醉闖入女友家、持燒酒瓶鬧事、警方到場後從樓上跳下」等說法皆不屬實。 她說明，當晚金鍾碩與女友分別與各自朋友聚會，他是與一位老家朋友同行，而女友則與姊姊、姊夫及另一位男性友人共飲。

由於聯絡不上女友，金鍾碩出於擔心便與友人一同前往女友住處。 當時女友與其姊姊一行人正在睡覺，現場只有一位男生醒著，雙方還曾輕鬆對話與開玩笑。 之後女友醒來，與金鍾碩間發生了情侶間的小爭執，並非外界傳言的單方面暴力或失控行為。金鍾碩的姊姊指出，爭執過程中，現場氣氛略顯激烈，金鍾碩的友人為了制止爭吵，才做出摔破燒酒瓶的行為，因而有人報警。 她也強調，並不存在金鍾碩逃跑或避開警方的情節，並公開了警方部份錄音、友人證詞、女友家人對話紀錄及通訊內容佐證。



此外，她透露金鍾碩近來因朋友詐騙而遭遇嚴重財務困境，不僅失去所有財產，還背負鉅額債務，生活壓力沉重，身心俱疲。 她認為弟弟可能是在多重壓力下產生絕望情緒，才最終做出令人痛心的選擇。

金鐘碩姊姊最後表示，對於目前在網路上出現的惡意留言與謠言，家屬已著手進行舉報，未來若再出現虛假資訊或誹謗言論，將立即採取法律行動，呼籲外界尊重逝者、停止造謠與中傷。



金鍾碩於6月4日離世，死因尚未對外公開。 網路曾盛傳某名男子因向女友丟酒瓶遭報警，後於頂樓墜落身亡，外界猜測該事件主角即為金鍾碩，引起廣泛討論。

金鍾碩因出演男士保養品牌Dashu的YouTube Shorts廣告而受到關注，在他離世後，Dashu還通過YouTube發佈了追慕影片，公開了他拍攝廣告的幕後花絮等。



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