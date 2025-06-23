熬夜黨必看！金泰梨靠「冬眠大法」一年長高10cm，粉絲驚呼：我小時候沒睡夠！

演員金泰梨近日在節目中透露了自己身高成長的驚人秘訣，引發關注。

日前，YouTube頻道《BDNS》上傳了一支題為《與金泰梨、洪慶一起等待遲遲未來的冷麵》的影片。 該影片邀請了參與 Netflix 原創動畫電影《這顆星球所需要的》的金泰梨與洪慶作為嘉賓。

節目中，金泰梨提到：「我覺得睡眠真的很重要。 雖然現在精力不如以前，但當我全力以赴時，真的能像睡神一樣睡個不停。」主持人文尚勳接著表示：「我前陣子因為腸胃炎，一天睡了14個小時。」金泰梨笑說：「14個小時只是基本！能睡的人一定懂。」



她接著分享了自己成長期的經歷：「我國中時個子很小，總是站隊伍第一個。 有一年冬天我幾乎整個假期都沒出門，就一直在房間裡睡覺。 結果假期結束一量身高，竟然長高了10公分！」她補充道：「那時我幾乎沒怎麼吃飯，就只是一直睡覺。 即使現在身體疲憊、腰痛睡不著，我也還是能一直躺著不動。」



根據公開資料，金泰梨身高166公分，體重46公斤，這段「冬眠式長高法」也讓不少粉絲大感驚訝並紛紛留言共鳴：「原來真的可以靠睡覺長高」、「國中沒努力睡太可惜了」。



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