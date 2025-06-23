熬夜党必看！金泰梨靠「冬眠大法」一年长高10cm，粉丝惊呼：我小时候没睡够！

演员金泰梨近日在节目中透露了自己身高成长的惊人秘诀，引发关注。

日前，YouTube频道《BDNS》上传了一支题为《与金泰梨、洪庆一起等待迟迟未来的冷面》的影片。 该影片邀请了参与 Netflix 原创动画电影《这颗星球所需要的》的金泰梨与洪庆作为嘉宾。

节目中，金泰梨提到：「我觉得睡眠真的很重要。 虽然现在精力不如以前，但当我全力以赴时，真的能像睡神一样睡个不停。」主持人文尚勋接著表示：「我前阵子因为肠胃炎，一天睡了14个小时。」金泰梨笑说：「14个小时只是基本！能睡的人一定懂。」



她接著分享了自己成长期的经历：「我国中时个子很小，总是站队伍第一个。 有一年冬天我几乎整个假期都没出门，就一直在房间里睡觉。 结果假期结束一量身高，竟然长高了10公分！」她补充道：「那时我几乎没怎么吃饭，就只是一直睡觉。 即使现在身体疲惫、腰痛睡不著，我也还是能一直躺著不动。」



根据公开资料，金泰梨身高166公分，体重46公斤，这段「冬眠式长高法」也让不少粉丝大感惊讶并纷纷留言共鸣：「原来真的可以靠睡觉长高」、「国中没努力睡太可惜了」。



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