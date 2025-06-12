奇幻X動作雙重升級！李敏鎬攜《全知讀者視角》重返大銀幕，挑戰不死角色演技大爆發

韓流巨星李敏鎬將以全新電影《全知讀者視角》（導演：金炳佑）回歸奇幻動作類型，挑戰強烈角色，展現與以往截然不同的魅力。

《全知讀者視角》是一部末日題材的動作電影，故事設定在小說世界突然成為現實的背景下，描述主角們在殘酷世界中為了生存而奮鬥的歷程。

李敏鎬飾演的「劉眾赫」是小說《在毀滅的世界中生存的三種方法》的主角，角色設定為世界觀中最強戰力，擁有「死亡重啟」的回歸技能，即使死亡也能重新開始。 劉眾赫個性冷峻，因經歷多次劇情變化而變得不輕易相信他人，直到遇見創造全新發展的金讀者（由安孝燮飾演），才開始關注他的一舉一動。



李敏鎬談及此次角色時表示：「這是一位擁有不死生命的角色，我花了很多時間思考那種孤獨感。 角色幾乎無時無刻都在戰鬥，因此我在動作場面上下了很大功夫。」他還強調角色的真實性：「要讓觀眾相信劉眾赫的存在，才能讓讀者一行人在這個世界觀中的冒險具備說服力。」為了更貼近角色的情感與氛圍，他也特別注意細節：「眼神、表情、動作我都盡量做到自然、不浮誇，只為避免給人虛假的感覺。」



電影《全知讀者視角》預計於下個月正式上映，李敏鎬的強勢回歸備受期待。

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