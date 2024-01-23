TWICE三姝更多台灣遊玩照公開！子瑜還公開和好姐妹Elkie同框戲水影片

編：「看來子瑜好好當地陪了吧！子瑜回台跨年，也和來台發展的Elkie聚聚♥」

月初就傳TWICE成員志效、定延帶家人一同來台灣遊玩，志效後來發出照片，她與定延確實和更早回到台灣的子瑜會合，一起從台南玩到大台北。



昨（23）日換定延和子瑜接連發布照片，定延除了發三人合影照之外，還有自己在九份吃「阿珠雪在燒」花生捲冰淇淋、在花園夜市玩射擊遊戲的照片，還有疑似是三姝與志效、定延父母的合照。



子瑜一連發了三篇，首篇就獻給吃花生捲冰淇淋的志效，三人還一起吃了故宮晶華的「仕女豆沙包」和仕女們合影。子瑜還驚喜發出和在韓國就很親近的前CLC香港籍成員Elkie（莊錠欣）的關子嶺泥漿溫泉「戲水照」，由於先前曾有「刪合照」鬧不合的疑雲，這對好姐妹睽違三年再次在大眾面前正面同框，讓雙方粉絲又驚又喜（Elkie去年就曾和子瑜媽媽一同前往韓國和子瑜同聚，Elkie和子瑜父母更一起參加TWICE見面會）。



莊錠欣也發照片與影片，俏皮寫著「她教會了我潑水」，果然有更多雙姝玩水的畫面，有網友留言「這片長到底多長 我已經看了三小時還沒看完」。兩人還嘴對嘴隔空「啵啵」，好感情不言而喻，顯見過往不合都是流言。



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