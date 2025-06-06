ASH ISLAND 台灣站震撼登場！韓流嘻哈人氣王首次登台個唱，8月點燃 WESTAR！

2025 ASH ISLAND 世界巡演台灣站，即將於8月1日正式登場，地點選在台北最具代表性的音樂場館 WESTAR。

ASH ISLAND 是韓國新生代嘻哈歌手中的佼佼者，本名Yun JinYoung，自出道以來，他憑藉獨特的音色、情感豐富的旋律與直白真摯的歌詞，在韓國嘻哈圈和年輕族群間累積了大量粉絲。台灣站門票即將於6月8日開賣，勢必引發一陣搶票熱潮！



ASH ISLAND 2019年推出首張個人專輯《ASH》後一舉打開知名度。過去發行的〈MELODY〉、〈Paranoid〉等歌曲，已在YouTube與各大音樂串流平台累積數千萬次點播，成為韓國新生代最具代表性的Rapper之一。他的音樂風格融合抒情與饒舌，特別擅長以旋律化的R&B搭配饒舌演繹，展現出與傳統硬派嘻哈不同的個人魅力。



在2025年4月5日於首爾KBS Arena舉行的首次個人演唱會中，ASH ISLAND展現出他獨特的音樂風格，融合硬核節奏與細膩情感。 觀眾反映熱烈，現場氣氛高漲，演出曲目包括〈Beautiful〉、〈Melody〉、〈Paranoid〉等，深受樂迷喜愛。 這場演出不僅證明了他在韓國嘻哈界的影響力，也為即將到來的台北場演唱會增添期待。



此外，ASH ISLAND在2024年創立了自己的音樂廠牌Midnight Records展現出他在音樂製作和藝術方向上的自主性與創新精神。 這次世界巡演的舞台美術設計製作由韓國頂尖團隊策劃，確保每一場演出都能呈現出他獨特的音樂理念與視覺美學。從舞台設計到燈光音效，無不體現出他對細節的極致追求，為觀眾帶來沉浸式的演出體驗。

這場演出將讓台灣觀眾近距離感受ASH ISLAND現場的強大魅力，不僅僅是音樂本身，更是一場結合視覺、聲音與情感的完整體驗。為確保觀演順利，觀眾須遵守現場安全規範，並請提早入場，以免錯過精彩演出。2025年夏天，台北將迎來韓流嘻哈最強音，ASH ISLAND 用音樂與情感引爆現場，這是一場饒舌迷絕對不容錯過的音樂盛事！



【演出/售票資訊】

演出日期｜2025/8/1(五)

演出時間｜19:00

活動地點｜WESTAR (台北市萬華區漢中街116號8樓)

啟售時間｜2025/6/8 (日) 17:00

購票平台｜KKTIX https://fengyu.kktix.cc/events/75bad6ca

提醒｜請樂迷提早入場，遵守現場規範，相關票務與入場須知請參考主辦單位公告。

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