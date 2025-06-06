ASH ISLAND 台湾站震撼登场！韩流嘻哈人气王首次登台个唱，8月点燃 WESTAR！

2025 ASH ISLAND 世界巡演台湾站，即将於8月1日正式登场，地点选在台北最具代表性的音乐场馆 WESTAR。

ASH ISLAND 是韩国新生代嘻哈歌手中的佼佼者，本名Yun JinYoung，自出道以来，他凭藉独特的音色、情感丰富的旋律与直白真挚的歌词，在韩国嘻哈圈和年轻族群间累积了大量粉丝。台湾站门票即将於6月8日开卖，势必引发一阵抢票热潮！



ASH ISLAND 2019年推出首张个人专辑《ASH》后一举打开知名度。过去发行的〈MELODY〉、〈Paranoid〉等歌曲，已在YouTube与各大音乐串流平台累积数千万次点播，成为韩国新生代最具代表性的Rapper之一。他的音乐风格融合抒情与饶舌，特别擅长以旋律化的R&B搭配饶舌演绎，展现出与传统硬派嘻哈不同的个人魅力。



在2025年4月5日於首尔KBS Arena举行的首次个人演唱会中，ASH ISLAND展现出他独特的音乐风格，融合硬核节奏与细腻情感。 观众反映热烈，现场气氛高涨，演出曲目包括〈Beautiful〉、〈Melody〉、〈Paranoid〉等，深受乐迷喜爱。 这场演出不仅证明了他在韩国嘻哈界的影响力，也为即将到来的台北场演唱会增添期待。



此外，ASH ISLAND在2024年创立了自己的音乐厂牌Midnight Records展现出他在音乐制作和艺术方向上的自主性与创新精神。 这次世界巡演的舞台美术设计制作由韩国顶尖团队策划，确保每一场演出都能呈现出他独特的音乐理念与视觉美学。从舞台设计到灯光音效，无不体现出他对细节的极致追求，为观众带来沉浸式的演出体验。

这场演出将让台湾观众近距离感受ASH ISLAND现场的强大魅力，不仅仅是音乐本身，更是一场结合视觉、声音与情感的完整体验。为确保观演顺利，观众须遵守现场安全规范，并请提早入场，以免错过精彩演出。2025年夏天，台北将迎来韩流嘻哈最强音，ASH ISLAND 用音乐与情感引爆现场，这是一场饶舌迷绝对不容错过的音乐盛事！



【演出/售票资讯】

演出日期｜2025/8/1(五)

演出时间｜19:00

活动地点｜WESTAR (台北市万华区汉中街116号8楼)

启售时间｜2025/6/8 (日) 17:00

购票平台｜KKTIX https://fengyu.kktix.cc/events/75bad6ca

提醒｜请乐迷提早入场，遵守现场规范，相关票务与入场须知请参考主办单位公告。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻