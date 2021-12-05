「2021MMA獲獎名單」IU和BTS防彈少年團榮獲五冠王！aespa出道僅一年四冠王+大獎！

4日晚，2021 Melon Music Awards（MMA）通過Kakao TV和Melon進行直播，表演陣容包括IU、李茂珍、Heize、林英雄、MSG Wannabe、THE BOYZ、ENHYPEN、Brave Girls、STAYC、TXT（with NOZE）共十組歌手。

aespa通過VCR感謝製作《Savage》專輯的SM公司職員，出道僅一年就已獲得大獎之一年度製作獎，還有TOP10、年度女新人、最佳女團，共四個獎項。



防彈少年團也通過VCR致謝，在今年的63萬首歌曲中，《Butter》斬獲桂冠。 防彈少年團共獲得TOP10、最佳男子團體、年度歌曲獎，以及和Coldplay一起的最佳合作獎。



IU一次次上台收穫TOP10、最佳個人女歌手、最佳Song Writer、年度專輯獎和年度藝人獎共五項獎項：「《LILAC》專輯是我20年齡段的最後一張專輯，從20歲到29歲每年都沒有休息，忙碌於認真做音樂，這一點我可以很自豪。」



通過《Sing Again》獲得知名度的李茂珍獲得TOP10、年度男新人和最佳OST獎，第三次上臺時，將三個獎項都捧在手中。 Brave Girls獲得Hot Trend獎感歎：「想起出道以來第一次進入Melon榜單的時候。」企劃組合MSG Wannabe獲獎時，成員池錫辰感歎：「我人生中不可能發生的奇跡般的事情發生了。」



獲獎名單如下：

年度新人男子部門：李茂珍

年度新人女子部門：aespa

最佳個人男歌手：林英雄

最佳個人女歌手：IU

Hot Trend：Brave Girls



最佳合作：Coldplay X 防彈少年團《My Universe》

最佳音樂風格：Homies《Siren（Remix）》

年度MV獎：TXT

project音樂獎：MSG Wannabe《M.O.M》



最佳男子團體：防彈少年團

最佳女子團體：aespa

最佳Song Writer：IU

最佳OST：李茂珍（《機智醫生生活》OST《Rain and You》）



最佳表演：THE BOYZ

Global Rising Artist：ENHYPEN

1theK Original Contents：STAYC

Netizen's Choice：防彈少年團

年度製作獎：aespa

年度歌曲獎：防彈少年團《Butter》

年度專輯獎：IU正規五輯《LILAC》

年度藝人獎：IU

TOP 10：IU、防彈少年團、Heize、aespa、樂童音樂家、NCT DREAM、ASH ISLAND、Lil Boi、李茂珍、林英雄



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