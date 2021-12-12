【2021 MAMA得獎名單】BTS橫掃9項獎座，IU、伯賢、aespa、ENHYPEN拿下最佳歌手＆新人！

BTS 防彈少年團橫掃9項獎座外，四大獎全包！IU、伯賢獲得最佳歌手實至名歸，快來看看還有哪些得獎人吧～！
最佳新人女歌手：aespa
最佳新人男歌手：ENHYPEN
最佳樂團表演：Jannabi
KTO Breakout Artist：Brave Girls
最佳Hip Hop & Urban音樂：Ash Island《Melody》
最佳舞蹈表演女團：aespa《Next Level》
最佳舞蹈表演男團：BTS 防彈少年團《Butter》
最佳舞蹈表演solo：Rosé《On The Ground》
最佳OST：曹政奭《I Like You》
最佳MV：BTS 防彈少年團
全球粉絲票選TOP.10明星：Stray Kids、NCT Dream、NCT 127、ENHYPEN、TXT、BTS防彈少年團、Lisa、Seventeen、Treasure、TWICE
最受歡迎亞洲藝人：INI
最受歡迎國際藝人：Ed Sheeran（紅髮艾德）
最佳女團：TWICE
最佳男團：BTS 防彈少年團
最佳女歌手、最佳歌唱表演：IU
最佳男歌手：伯賢
最佳合唱：IU、AKMU 樂童音樂家《Nakka》
TikTok最受歡迎瞬間：BTS 防彈少年團
TikTok全球年度偶像獎（大賞）：BTS 防彈少年團
TikTok最佳年度專輯獎（大賞）：BTS 防彈少年團《BE》
TikTok最佳年度歌曲（大賞）：BTS 防彈少年團《Butter》
TikTok最佳年度藝人（大賞）：BTS 防彈少年團
恭喜 BTS 防彈少年團拿下了最後的四項大獎，也恭喜昨晚所有的得獎者！粗卡粗卡粗～。
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