8年传了5次绯闻！GD今日发声明否认与李珠妍的恋爱传闻：不是事实！

8年传了5次绯闻，今日（6日），GD（G-Dragon，权志龙）否认了与女团 After School 出身的演员李珠妍的恋爱传闻。

GD 的经纪公司 Galaxy Corporation 表示：「最近不断出现的 G-Dragon 和李珠妍的恋爱传闻并非事实。」



GD 方面最近再次爆出与李珠妍的恋爱传闻后，亲自表明了立场，对恋爱传闻划清了界限。4月底，李珠妍上传到 IG 的照片中，背景装潢和怀中的猫咪都与 GD 家极为相似，因此再次引起网友猜测两人是否正在热恋。



而两人的恋爱传闻已经不是第一次了，他们自2017年首次传出恋爱传闻后，到最近爲止共传出五次恋爱传闻。第一次传出恋爱传闻时，双方否认恋爱事实，称「是好朋友的关系」，之后在数次传出恋爱传闻的过程中，双方没有表明任何立场，保持了沉默。

（＊相关报导：GD李珠妍复合？ 自拍照「背景&猫猫」跟男方家一样，8年5次传绯闻时间线回顾）

另外，GD 目前正在进行《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR[Übermensch])》巡回演唱会，将从6月7日开始在澳门进行爲期3天的演唱会，接著将在台北、吉隆坡、雅加达、香港、曼谷等亚洲9个城市和雪梨、墨尔本等澳大利亚2个城市进行世界巡演，之后将公开追加巡演的日期和场所。



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