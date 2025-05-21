【韓網熱門】韓媒踢爆金賽綸高三時的男友為知名7人團男愛豆！網友：那又怎樣

韓媒「moneytoday」獨家報導，已故演員金賽綸在2018年前後與一位知名年長偶像男星交往。 雖然其家屬曾表示金賽綸於2015年至2021年間與演員金秀賢交往，但也有指出她與其他男性交往的時期與此重疊。

根據5月21日《Money Today》的綜合採訪報導，金賽綸大約在2018年與年長的知名偶像成員A某交往。 兩人在2019年初短暫分手，後於2022年初至中期重新聯繫，當時正值金賽綸因酒駕事故而遭遇輿論風波。 據悉，A某當時曾向生活陷入困難的金賽綸借出巨款支援她。

金賽綸並未對這段關係保密，曾向身邊的熟人介紹A某是自己的男朋友。 兩人於2023年初正式分手，但據稱一直保持聯絡至去年。一位演藝圈相關人士表示：「金賽綸即便與A某分手後，也持續以朋友身份來往。 提及她與A某的交往，僅是為了釐清與金秀賢的交往時期，並非要對A某進行無分寸的人肉搜索。」部份傳言稱，金賽綸曾與一位出身七人男子偶像團體的成員交往，但據了解此說法並不屬實。



YouTube頻道「橫豎研究所」爆料金賽綸自國中三年級的2015年末至2021年7月與金秀賢交往。 此主張的依據是金賽綸生前疑似發給熟人的簡訊內容。

不過，該主張中存在與事實不符之處。 包括她於2019年與A某的交往、2021至2022年間與歌手WOODZ的戀情，以及2016年與2018年也各有不同男友。 另外，金秀賢在2016年至2019年間，據稱也與一位偶像出身的女演員交往了三年。



韓國網友評論：（本社韓網熱門均搬運自韓網，僅做翻譯！！！）

1. 就算賽綸同時交往了1000個人也不是犯罪。 但金秀賢跟一個未成年交往、甚至導致對方死亡，這才是鐵證如山的犯罪

2. 為什麼一直扯到WOODZ啊？

3. 寄給未成年人的影片和信件本身就已經是問題了

4. 罵金秀賢就可以，替他說句話就不行嗎？ 這些黑評應該才是真正的母胎單身吧。 信件和「辣燉雞事件」我不覺得是調情，是金賽綸先聯絡他的，當兵休假時也根本沒出來見面

5. 還在這樣，真的太丟臉了

6. 想怎樣啦... 每次快忘了就會有「獄中守護者」自己來復活話題

7. 我剛剛還去看了那個被說是造假的事件貼，最後也有很多留言說金秀賢好像真的很冤。 真的好噁，別這麼鄙賤地活著好嗎？

8. 「金賽綸先聯絡他，當兵休假也沒見面」這樣講的人，你當時有在場嗎？ 哈哈哈這幻想真的夠猛的，這樣還敢說你們是正常人？

9. 2018年的話就是「雞湯事件」那時候吧，金賽綸19歲還是未成年。 我也不信橫研所，不管是橫研所還是金秀賢，去法院證明清楚吧。 那個偶像男朋友也應該會有證據不是嗎？ 「交往過偶像男」這種也是李鎮浩和張辰兩人說的而已，怎麼能100%相信他們說的？ 有證據的一方提交給法院，判決出來自然會知道真相

10. 真的太噁心了...... 拜託放過已經離開的人吧。

11. 原PO你就算再怎麼吵，金秀賢曾跟未成年交往的事實也不會消失啦，每次快被人忘了就被你們自己拖上熱門話題重新提起，笑死ᄏᄏᄏᄏ

12. 你沉醉在「我不看橫研所」的自我陶醉中，但侮辱已故者就沒問題？

13. 當事人都去世了，對方也不會開口，那你到底是從誰那裡確認的？

14. 這根本是「她身邊男人很多，為什麼就針對我」的邏輯吧ᄏᄏᄏ如果那報導是真的，那個人是在金賽綸困難時借錢幫助她的，是個好人啊

15. 這有什麼重要？

16. 所以然後呢？

17. 然後呢，所以跟未成年交往的事實就會消失？ ㅋㅋㅋㅋ

18. 太煩了，這樣鬧有什麼用？

19. 我對金賽綸的歷任男友根本沒興趣，我只想知道她什麼時候和金秀賢交往的ᄏᄏᄏ

20. 這跟我有什麼關係？ 反正金秀賢是骯髒的傢伙這件事沒變

21. 遺屬都做了鑑識，把已故者親筆寫的信、雞湯事件、內衣影片全都公開了，結果還是有人瘋狂否認，最後連鑑識原檔都拿出來了，現在還能亂搞，真的是服了。 根本是不想相信所以假裝看不到，還說沒證據？ 嘴上罵橫研所，結果轉頭又說「金秀賢看起來好冤好可憐」的這些留言，讓我見識到人類到底能多卑鄙，噁心到極點

22. 事實：長這麼大還去跟國中未成年談戀愛的人就該退圈，別人的戀情不關我事

23. 所以到底想怎樣，金秀賢對金賽綸做的事就這樣一筆勾銷？

24. 真的笑死人，還以為扯其他男藝人出來就能脫身嗎ᄏᄏᄏᄏ只會越扯越黑，形象只會更爛，牽扯的女星、男星太多，娛樂圈生涯大概完了吧？ 當初酒駕事件爆出時就該好好承擔，為什麼只有金賽綸被媒體掘地三尺，金秀賢卻被庇護？ 如果不是太冤，會在生日那天選擇自殺嗎？ 就算撇開未成年戀情不談，被操作輿論抹殺這件事就夠她崩潰了

25. 拿不能發聲的已故者來洗白、轉移焦點，還這樣傳來傳去替他護航，你們不覺得羞恥嗎？ 就算瘋男人也要有個度，看到你們我都替你們感到丟臉

26. 原PO你真的笑死人，是戀男腦粉無誤ᄏᄏᄏᄏᄏ看留言反應就知道這不是你想要的結局吧？

27. ？ 所以呢？？

28. 所以你到底想怎樣啦？

29. 原PO你太噁心了

30. 夠了吧，真的ᅲ

原文：https://theqoo.net/square/3746169169

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞